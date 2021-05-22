Оболонь – Волынь – 2:1. Видео голов и обзор матча

21 мая прошел поединок 27-го тура Первой лиги чемпионата Украины.
Смотрите видео голов и обзор матча «Оболонь» – «Волынь» – 2:1.
Голы: Батальский, 47, 87 – Оринчак, 9.
События матча
|88'
|ГОЛ ! Мяч забил Александр Батальский (Оболонь).
|47'
|ГОЛ ! Мяч забил Александр Батальский (Оболонь).
|9'
|ГОЛ ! Мяч забил Богдан Орынчак (Волынь).
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Источник — Sport.ua
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