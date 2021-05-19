Ультрас оскорбляли без всяких оснований. Луческу поведал детали конфликта

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу в интервью Игорю Цыганыку прокомментировал реакцию ультрас столичного клуба, которая заставила его сначала отказаться от работы с киевлянами:

«Люди хотят чего-то достичь. Они голодны к победам, результатам, трофеям. Когда я только их встретил, меня удивил один момент: они поедали меня глазами. Эти игроки поглощали все, что я им говорил. Это меня вдохновляло. Я видел, чего они очень хотят. И тогда понял, что с такими футболистами мы можем расти и достигать хороших результатов.

Когда я подписал контракт, был неприятно удивлен реакцией болельщиков, если я не нужен, если меня не принимают, тогда я не буду здесь. Я не обиделся на болельщиков, мне не понравилось то, когда люди говорили, что они – «Динамо», они сердце клуба, представляют историю, знают бренд «Динамо». Они оскорбляли меня и при этом не имели никакого фундамента. Без всяких оснований. Поэтому я тогда написал это письмо. После этого президент позвонил и убедил меня, что большинство болельщиков все же хотят, чтобы я пришел. Они хотят, чтобы я помог команде. Других – не стоит принимать во внимание.

Как профессионал я понимаю, что в каждом чемпионате, даже в жизни – нужно постоянное соревнование. Если ты один, ты не будешь расти и прогрессировать. Для этого нужно создать конкуренцию. Этот момент меня очень увлек. То есть, я должен был прийти и создать в чемпионате Украины конкуренцию. Мой сын тогда набрал меня из Саудовской Аравии и отчитал: ты не можешь этого сделать, отказаться от футбола. Независимо от обстоятельств и каких-то проблем, ты идти своим путем. Футбол – твоя жизнь. Твои опыт, мастерство и видение футбола не может отбросить какая-то небольшая группа людей. Ты должен идти, быть в футболе. И тогда я решил, что должен вернуться в Украину.

Очень большой резонанс в Европе был от того, что я подписал контракт с «Динамо». И потом после того, как отказался, все же прислушался к реакции людей, которые верили в меня, которые хотели, чтобы я приехал. Это заставило меня еще раз подумать. Я приехал и увидел, что нужен здесь. Я могу бороться со всеми командами, с любыми соперниками, но я не могу бороться со своими болельщиками».