Эмоции в 100 лет! Стало известно, кто убедил Луческу возглавить Динамо

Возглавить «Динамо» румынского наставника убедил отец братьев Суркисов

  • 19.05.2021 05:40
  • 1993 просмотра
  • 1 комментарий
Эмоции в 100 лет! Стало известно, кто убедил Луческу возглавить Динамо
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу в интервью Игорю Цыганыку рассказал, кто его убедил вернуться в Украину и возглавить столичный клуб:

«Мне понравилась идея с «Динамо». Сначала я думал, что буду консультантом, что-то подсказывать. Но потом, когда я приехал к братьям Суркисам домой, честно говоря, именно их замечательный отец меня убедил возглавить «Динамо».

Он говорил, что такого переживания как в последнем туре с «Колос», когда решалась судьба второго места, у него еще не было. Но, к счастью, в параллельном матче «Заря» сыграла вничью с «Десной», и «Динамо» закончило на втором месте.

Он говорил: мне 100 лет, я больше не хочу таких эмоций. Он меня удивил своей жизнеспособностью. И тем, как относился к футболу, команды и футболистов. Это было что-то удивительное. Так я попал в «Динамо» и подписал контракт с этим клубом».

В начале февраля Рахмиль Суркис умер в возрасте 101 год.

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Источник — Циганик LIVE

(8 голосов)

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Комментарии
    Евгений Кедров
    online
      Евгений Кедров, 19.05.2021 06:36
    +1
    Дай-тие Бог еще свершений! Луче - ты лучший!
    Ссылка
    Евгений Кедров
    online
      Евгений Кедров, 19.05.2021 06:36
    +1
    Дай-тие Бог еще свершений! Луче - ты лучший!
    Ссылка
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