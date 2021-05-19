Эмоции в 100 лет! Стало известно, кто убедил Луческу возглавить Динамо

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу в интервью Игорю Цыганыку рассказал, кто его убедил вернуться в Украину и возглавить столичный клуб:

«Мне понравилась идея с «Динамо». Сначала я думал, что буду консультантом, что-то подсказывать. Но потом, когда я приехал к братьям Суркисам домой, честно говоря, именно их замечательный отец меня убедил возглавить «Динамо».

Он говорил, что такого переживания как в последнем туре с «Колос», когда решалась судьба второго места, у него еще не было. Но, к счастью, в параллельном матче «Заря» сыграла вничью с «Десной», и «Динамо» закончило на втором месте.

Он говорил: мне 100 лет, я больше не хочу таких эмоций. Он меня удивил своей жизнеспособностью. И тем, как относился к футболу, команды и футболистов. Это было что-то удивительное. Так я попал в «Динамо» и подписал контракт с этим клубом».

В начале февраля Рахмиль Суркис умер в возрасте 101 год.