Челси – Лестер – 2:1. Ключевая победа Тухеля. Видео голов и обзор матча

«Челси» выиграл у «Лестера» ключевой матч 37-го тура АПЛ в борьбе за Лигу чемпионов (2:1).
Смотрите видеообзор матча АПЛ. 37-й тур. «Челси» – «Лестер» – 2:1
Голы: Рюдигер, 47, Жоржиньо, 66 (пен) – Ихеаначо, 76.
События матча
|77'
|ГОЛ ! Мяч забил Келечи Ихеаначо (Лестер).
|67'
|ГОЛ ! С пенальти забил Жоржиньо Фрелло (Челси).
|47'
|ГОЛ ! Мяч забил Антонио Рюдигер (Челси).
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Источник — Sport.ua
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