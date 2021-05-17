Во вторник, 18 мая, в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» состоится матч 37-го тура английской Премьер-лиги, в котором местный «Челси» примет «Лестер». Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:15 по киевскому времени.

Это будет вторая встреча этих команд за четыре дня. В минувшую субботу «Челси» и «Лестер» сыграли на «Уэмбли» в финале Кубка Англии. Фаворитом считалась команда Томаса Тухеля, однако «лисам» удалось одержать минимальную победу и впервые в истории выиграть национальный Кубок.

Интересно, что до этого «Лестер» четыре раза проигрывал в финале турнира, однако было это еще в середине ХХ века. В первом круге Премьер-лиги подопечные Брендана Роджерса выиграли у «Челси» со счетом 2:0, так что в последнее время они являются неудобным соперником для «пенсионеров».

Для «Челси» важнейшим матчем сезона будет финал Лиги чемпионов, в котором команде Томаса Тухеля будет противостоять новоиспеченный чемпион Англии – «Манчестер Сити». И если команде Тухеля удастся выиграть престижнейший трофей, то неприятное послевкусие от поражения в Кубке быстро пройдет.

В чемпионате «Челси» все еще сохраняет шансы на бронзовые медали, но не менее важно удержаться на четвертом месте, ведь «Ливерпуль», который идет пятым, отстает всего на одно очко. Поэтому лондонскому клубу приходится сражаться на три фронта, и пожертвовать чем-то вряд ли можно.

«Лестер» в Премьер-лиге располагается как раз перед «Челси», на третьей строчке, опережая «синих» на два балла. До конца чемпионата всего два тура, поэтому ничья должна вполне устроить гостей. Хозяева же будут играть только на победу.

Букмекеры считают, что «Челси» возьмет реванш, однако мы советуем рассмотреть ставку, что «Лестер» не проиграет.

Ориентировочные составы

«Челси»: Менди – Рюдигер, Силва, Аспиликуэта, Джеймс, Гилмор, Жоржиньо, Канте, Пулишич, Маунт, Хаверц.

«Лестер»: Шмейхель – Перейра, Сеюнджю, Фофана, Кастань, Ндиди, Тилеманс, Олбрайтон, Мэддисон, Варди, Иханачо.

18 мая, вторник