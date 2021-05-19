37-й тур
Челси
2 : 1
Лестер
18.05.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Два гола Вернера не засчитаны. Челси выиграл у Лестера ключевой матч за ЛЧ

«Ливерпуль» тоже имеет шанс побороться за путевку в Лигу чемпионов

  • 19.05.2021 00:12
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Два гола Вернера не засчитаны. Челси выиграл у Лестера ключевой матч за ЛЧ
© Getty Images/Global Images Ukraine. Тимо Вернер

«Челси» выиграл у «Лестера» ключевой матч 37-го тура АПЛ в борьбе за Лигу чемпионов (2:1).

В первом тайме два гола форварда хозяев поля Тимо Вернера не были засчитаны системой VAR.

Помимо этих двух клубов, «Ливерпуль» тоже имеет шанс побороться за путевку в Лигу чемпионов, которую дает попадание в топ-4.

Топ-10 АПЛ: «Ман Сити» (83), «Ман Юнайтед» (71), «Челси» (67), «Лестер» (66), «Ливерпуль» (63), «Тоттенхэм», «Вест Хэм» (по 59), «Лидс», «Эвертон» (по 56), «Арсенал» (55).

В последнем туре 23 мая «Челси» будет играть против «Астон Виллы» на выезде, а «Лестер» примет «Тоттенхэм». У «Ливерпуля» еще две игры: против «Бернли» 19 мая и затем «Кристал Пэлас» в уик-энд.

АПЛ. 37-й тур

«Челси»«Лестер» – 2:1

Голы: Рюдигер, 47, Жоржиньо, 66 (пен) – Ихеаначо, 76.

Турнирная таблица Премьер-лиги

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Источник — Sport.ua

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