Два гола Вернера не засчитаны. Челси выиграл у Лестера ключевой матч за ЛЧ

«Челси» выиграл у «Лестера» ключевой матч 37-го тура АПЛ в борьбе за Лигу чемпионов (2:1).

В первом тайме два гола форварда хозяев поля Тимо Вернера не были засчитаны системой VAR.

Помимо этих двух клубов, «Ливерпуль» тоже имеет шанс побороться за путевку в Лигу чемпионов, которую дает попадание в топ-4.

Топ-10 АПЛ: «Ман Сити» (83), «Ман Юнайтед» (71), «Челси» (67), «Лестер» (66), «Ливерпуль» (63), «Тоттенхэм», «Вест Хэм» (по 59), «Лидс», «Эвертон» (по 56), «Арсенал» (55).

В последнем туре 23 мая «Челси» будет играть против «Астон Виллы» на выезде, а «Лестер» примет «Тоттенхэм». У «Ливерпуля» еще две игры: против «Бернли» 19 мая и затем «Кристал Пэлас» в уик-энд.

АПЛ. 37-й тур

«Челси» – «Лестер» – 2:1

Голы: Рюдигер, 47, Жоржиньо, 66 (пен) – Ихеаначо, 76.

Турнирная таблица Премьер-лиги