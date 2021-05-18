18 мая в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» состоится матч 37-го тура чемпионата Англии.
В поединке сыграют «Челси» и «Лестер». Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:15 по киевскому времени.
В прямом эфире поединок покажет телеканал Setanta Sports.
Челси – Лестер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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Источник — Sport.ua
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