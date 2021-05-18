37-й тур
Челси
0 : 0
Лестер
18.05.2021 22:15   ТВ-трансляция: 

Челси – Лестер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 37-го тура чемпионата Англии

  • 18.05.2021 21:18
  • 376 просмотров
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Челси – Лестер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Getty Images/Global Images Ukraine

18 мая в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» состоится матч 37-го тура чемпионата Англии.

В поединке сыграют «Челси» и «Лестер». Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:15 по киевскому времени.

В прямом эфире поединок покажет телеканал Setanta Sports.

Челси – Лестер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник — Sport.ua

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