Стало известно, почему Де Дзерби решил покинуть Сассуоло

41-летний Роберто Де Дзерби несколько дней назад объявил о своем решении покинуть пост главного тренера «Сассуоло».
Пойти на такое решение коуча, как сообщает Gazzetta di Modena, подтолкнула недостаточная амбициозность проекта «Сассуоло».
Вместе с Де Дзерби в «Шахтер» могут перебраться как минимум три нынешних футболиста «Сассуоло» - защитник Марлон, а также полузащитники Филип Джуричич и Жереми Бога.
Ранее сообщалось, что зимой Де Дзерби был готов возглавить московский «Спартак».
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