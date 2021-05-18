Стало известно, почему Де Дзерби решил покинуть Сассуоло

41-летний Роберто Де Дзерби несколько дней назад объявил о своем решении покинуть пост главного тренера «Сассуоло».

Пойти на такое решение коуча, как сообщает Gazzetta di Modena, подтолкнула недостаточная амбициозность проекта «Сассуоло».

Вместе с Де Дзерби в «Шахтер» могут перебраться как минимум три нынешних футболиста «Сассуоло» - защитник Марлон, а также полузащитники Филип Джуричич и Жереми Бога.

Ранее сообщалось, что зимой Де Дзерби был готов возглавить московский «Спартак».

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