Стало известно, почему Де Дзерби решил покинуть Сассуоло

Молодой специалист готовится возглавить донецкий «Шахтер»

  • 18.05.2021 16:50
  • 1319 просмотров
  • 1 комментарий
Стало известно, почему Де Дзерби решил покинуть Сассуоло
© Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Де Дзерби

41-летний Роберто Де Дзерби несколько дней назад объявил о своем решении покинуть пост главного тренера «Сассуоло».

Пойти на такое решение коуча, как сообщает Gazzetta di Modena, подтолкнула недостаточная амбициозность проекта «Сассуоло».

Вместе с Де Дзерби в «Шахтер» могут перебраться как минимум три нынешних футболиста «Сассуоло» - защитник Марлон, а также полузащитники Филип Джуричич и Жереми Бога.

Ранее сообщалось, что зимой Де Дзерби был готов возглавить московский «Спартак».

Жаль, что Де Дзерби идет в Шахтер – экс-ассистент Луческу о выборе горняков

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(8 голосов)

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Комментарии
    nivava
    online
      nivava, 18.05.2021 17:13
    0
    Тут и ёжику понятно, Шахта платит БОЛЬШЕ...
    Ссылка
    nivava
    online
      nivava, 18.05.2021 17:13
    0
    Тут и ёжику понятно, Шахта платит БОЛЬШЕ...
    Ссылка
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