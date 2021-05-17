Де Дзерби был готов возглавить московский Спартак

Российский футбольный посредник Герман Ткаченко поведал, что несколько месяцев назад руководство московского «Спартака» было в шаге от соглашения с наставником «Сассуоло» Роберто Де Дзерби.

«Де Дзерби был готов возглавить «Спартак». Но внутри «Спартака» была точка сомнения по поводу Де Дзерби. Они были в шаге от контракта. В шаге! Это было месяца три назад в Дубае, куда приезжали люди от Де Дзерби. Я знаю об этом точно. На меня выходили представители Де Дзерби. Они это обсуждали, спрашивали о клубе».

«Внутри «Спартака» была точка противодействия. Плюс, как мне кажется, люди, которые представляли Де Дзерби в России, на тот момент были токсичными для «Спартака», — сказал Ткаченко.

Напомним, в настоящий момент практически все авторитетные итальянские издания сходятся во мнении, что Роберто Де Дзерби вскоре будет объявлен новым главным тренером «Шахтера». По крайней мере, накануне наставник заявил, что его работа в «Сассуоло» подходит к концу.