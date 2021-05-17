Де Дзерби был готов возглавить московский Спартак

По крайней мере, об этом рассказал известный российский агент Герман Ткаченко

  • 17.05.2021 21:24
  • 3473 просмотра
  • 9 комментариев
Де Дзерби был готов возглавить московский Спартак
© Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Де Дзерби

Российский футбольный посредник Герман Ткаченко поведал, что несколько месяцев назад руководство московского «Спартака» было в шаге от соглашения с наставником «Сассуоло» Роберто Де Дзерби.

«Де Дзерби был готов возглавить «Спартак». Но внутри «Спартака» была точка сомнения по поводу Де Дзерби. Они были в шаге от контракта. В шаге! Это было месяца три назад в Дубае, куда приезжали люди от Де Дзерби. Я знаю об этом точно. На меня выходили представители Де Дзерби. Они это обсуждали, спрашивали о клубе».

«Внутри «Спартака» была точка противодействия. Плюс, как мне кажется, люди, которые представляли Де Дзерби в России, на тот момент были токсичными для «Спартака», — сказал Ткаченко.

Напомним, в настоящий момент практически все авторитетные итальянские издания сходятся во мнении, что Роберто Де Дзерби вскоре будет объявлен новым главным тренером «Шахтера». По крайней мере, накануне наставник заявил, что его работа в «Сассуоло» подходит к концу.

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Источник — Sport24.ru

(18 голосов)

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Комментарии
    nika007
    online
      nika007, 17.05.2021 22:28
    0
    Спартак отказался от одного из лучших тренеров серии А который поставил игру на уровне топов скромной команде как Сассуоло, ради списанного еще Шахтером Фонсекой
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 17.05.2021 22:24
    0
    Скоро узнаем, что он мог быть в Барселоне, Ботафого, Космосе, Роторе или Алании... Где угодно... Фантазии у журналистов хватает...
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 17.05.2021 22:13
    +3
    BekXan, 17.05.2021 21:59
    Что все медиа носятся ним?Он что куча трофеем как тренер выиграл или показал себя?Шахтёру вообще не понятно нафиг он нужен.
    По сути ниче не показал еще ни где, но цену набили уже в 1ОО крат. Впрочем, маститых коучей с именем им не затянуть в упл понятное дело или надо вбашлять и так к их огромным гонорарам еще больше в несколько крат, а зачем если неизвестно будет ли результат вообще, а брать еще 1 португала тоже так себе идея видимо
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 17.05.2021 21:59
    +2
    Что все медиа носятся ним?Он что куча трофеем как тренер выиграл или показал себя?Шахтёру вообще не понятно нафиг он нужен.
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    REALIST
    online
      REALIST, 17.05.2021 21:51
    +1
    KARABAS55, 17.05.2021 21:37
    Не понимаю, это что интересно кому-то??? Что хотели, когда хотели, куда хотели. Блять на этой новости уже пиаряться кому не лень. Уже такую пургу несут, зачем оно кому-то надо,агенты лаптевые повылазили. Нету толковых новостей у спорт.уа,печатают что на заборах написано)))
    Там є топова новина про Мілю, який сестру в Мінську провідав і про жінку Маліновського, яка кіоск відкриває...
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    REALIST
    online
      REALIST, 17.05.2021 21:50
    +1
    Навіщо скрєпним сподвижникам православного ногомяча тренер з футболу? Де Дзербі повезло не вступити в зауральське л@йно !
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 17.05.2021 21:37
    +2
    Не понимаю, это что интересно кому-то??? Что хотели, когда хотели, куда хотели. Блять на этой новости уже пиаряться кому не лень. Уже такую пургу несут, зачем оно кому-то надо,агенты лаптевые повылазили. Нету толковых новостей у спорт.уа,печатают что на заборах написано)))
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 17.05.2021 21:30
    0
    Вот так поворот! ... мог бы быть
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 17.05.2021 22:13
    +3
    BekXan, 17.05.2021 21:59
    Что все медиа носятся ним?Он что куча трофеем как тренер выиграл или показал себя?Шахтёру вообще не понятно нафиг он нужен.
    По сути ниче не показал еще ни где, но цену набили уже в 1ОО крат. Впрочем, маститых коучей с именем им не затянуть в упл понятное дело или надо вбашлять и так к их огромным гонорарам еще больше в несколько крат, а зачем если неизвестно будет ли результат вообще, а брать еще 1 португала тоже так себе идея видимо
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 17.05.2021 21:59
    +2
    Что все медиа носятся ним?Он что куча трофеем как тренер выиграл или показал себя?Шахтёру вообще не понятно нафиг он нужен.
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 17.05.2021 21:37
    +2
    Не понимаю, это что интересно кому-то??? Что хотели, когда хотели, куда хотели. Блять на этой новости уже пиаряться кому не лень. Уже такую пургу несут, зачем оно кому-то надо,агенты лаптевые повылазили. Нету толковых новостей у спорт.уа,печатают что на заборах написано)))
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 17.05.2021 21:51
    +1
    KARABAS55, 17.05.2021 21:37
    Не понимаю, это что интересно кому-то??? Что хотели, когда хотели, куда хотели. Блять на этой новости уже пиаряться кому не лень. Уже такую пургу несут, зачем оно кому-то надо,агенты лаптевые повылазили. Нету толковых новостей у спорт.уа,печатают что на заборах написано)))
    Там є топова новина про Мілю, який сестру в Мінську провідав і про жінку Маліновського, яка кіоск відкриває...
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 17.05.2021 21:50
    +1
    Навіщо скрєпним сподвижникам православного ногомяча тренер з футболу? Де Дзербі повезло не вступити в зауральське л@йно !
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 17.05.2021 22:38
    0
    BekXan, 17.05.2021 21:59
    Что все медиа носятся ним?Он что куча трофеем как тренер выиграл или показал себя?Шахтёру вообще не понятно нафиг он нужен.
    Маститых тренеров хоть собак корми, а толку с них парой ноль. Он Особенный, куда уже маститей него, и что???
    Ссылка
    nika007
    online
      nika007, 17.05.2021 22:28
    0
    Спартак отказался от одного из лучших тренеров серии А который поставил игру на уровне топов скромной команде как Сассуоло, ради списанного еще Шахтером Фонсекой
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 17.05.2021 22:24
    0
    Скоро узнаем, что он мог быть в Барселоне, Ботафого, Космосе, Роторе или Алании... Где угодно... Фантазии у журналистов хватает...
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 17.05.2021 21:30
    0
    Вот так поворот! ... мог бы быть
    Ссылка
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