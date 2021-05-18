В среду, 19 мая, в Сен-Дени на поле стадиона «Стад де Франс» состоится финальный матч розыгрыша Кубка Франции, в котором отношения выяснят «Монако» и «ПСЖ».

«Монако»

Команда Нико Ковача путь в финал розыгрыша национального Кубка взяла со скромной победы на выезде над «Греноблем» в 1/32 финала – 1:0. На следующей стадии турнира также на выезде была повержена «Ницца» - 2:0. Путевку в четвертьфинал монегаски завоевали дома, обыграв со счетом 1:0 «Мец», а в полуфинал команда смогла выйти, благодаря выездной победе над «Лионом» - 2:0.

В полуфинале «Монако» противостоял клуб «ГФА 74», он же – «Рюмийи-Вальер», выступающий в группе С дивизиона Националь 2. Уступающего в классе соперника подопечные Ковача на выезде одолели довольно-таки легко – 5:1.

Не лишним будет вспомнить, что «Монако» в настоящий момент в турнирной таблице чемпионата Франции занимает третье место. В 37 матчах команда набрала 77 очков, добившись 24 побед, 5 раз сыграв вничью и потерпев 8 поражений. В двух последних матчах она выиграла, обыграв поочередно «Реймс» (1:0, на выезде) и «Ренн» (2:1, дома).

«ПСЖ»

Подопечные Маурисио Почеттино еще до прихода аргентинца на тренерский мостик команды, что произошло, напомним, в начале этого года, первые две стадии Кубка Франции пропустили. В борьбу за трофей они вступили только в 1/32 финала, где на выезде сдержанно расправились с «Каном» - 1:0. Далее парижане также в гостях убедительно разбили «Брест» (3:0), после чего в 1/8-й на своем поле аналогичным образом разобрались с «Лиллем» (3:0).

Место в полуфинале розыгрыша в конце апреля «ПСЖ» застолбил за собой еще убедительнее – дома со счетом 5:0 им был разгромлен «Анжер». Зато в полуфинале парижане были на грани фиаско. Их выездная игра с «Монпелье» принесла ничью 2:2 по завершении основного времени. Лишь в серии пенальти игроки «ПСЖ» смогли доказать свой перевес – 6:5.

Сейчас в таблице французской Лиги 1 парни Почеттино идут на 2 позиции. В активе у них 79 очков после 37 матчей (25 побед, 4 ничьи, 8 поражений). В шести крайних встречах «ПСЖ» обходится без поражений (5 побед, 1 ничья). В последний раз на национальной арене команда проигрывала 3 апреля, когда дома в чемпионате проиграла 0:1 «Лилль».

История встреч

Клубы провели между собой в истории 54 поединка. На счету у «Монако» 20 побед, «ПСЖ» выиграл 18 встречи. В 16 матчах соперники расходились миром.

В чемпионате Франции сезона-2020/2021 монегаски нанесли парижанам два поражения. Вначале «Монако» выиграл дома со счетом 3:2, а затем отпраздновал победу и в Париже – 2:0.

Ориентировочные составы:

«Монако»: Лекомт, Сидибе, Марипан, Бадиашиле, Оливейра, Мартинш Желсон, Фофана, Тчуамени, Головин, Фолланд, Бен Йеддер.

«ПСЖ»: Навас, Дагба, Маркиньос, Керер, Баккер, Эррера, Данилу, Ди Мария, Дракслер, Кен, Мбаппе.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в этом матче победят гости, а потому нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.89 по линии Parimatch.

19 мая, среда