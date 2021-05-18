Монако
0 : 0
ПСЖ
19.05.2021 22:15

Монако - ПСЖ. Прогноз и анонс на матч Кубка Франции

В решающем матче розыгрыша не будет места компромиссам

  • 18.05.2021 14:56
  • 142 просмотра
  • 0 комментариев
Монако - ПСЖ. Прогноз и анонс на матч Кубка Франции
© Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 19 мая, в Сен-Дени на поле стадиона «Стад де Франс» состоится финальный матч розыгрыша Кубка Франции, в котором отношения выяснят «Монако» и «ПСЖ».

«Монако»

Команда Нико Ковача путь в финал розыгрыша национального Кубка взяла со скромной победы на выезде над «Греноблем» в 1/32 финала – 1:0. На следующей стадии турнира также на выезде была повержена «Ницца» - 2:0. Путевку в четвертьфинал монегаски завоевали дома, обыграв со счетом 1:0 «Мец», а в полуфинал команда смогла выйти, благодаря выездной победе над «Лионом» - 2:0.

В полуфинале «Монако» противостоял клуб «ГФА 74», он же – «Рюмийи-Вальер», выступающий в группе С дивизиона Националь 2. Уступающего в классе соперника подопечные Ковача на выезде одолели довольно-таки легко – 5:1.

Не лишним будет вспомнить, что «Монако» в настоящий момент в турнирной таблице чемпионата Франции занимает третье место. В 37 матчах команда набрала 77 очков, добившись 24 побед, 5 раз сыграв вничью и потерпев 8 поражений. В двух последних матчах она выиграла, обыграв поочередно «Реймс» (1:0, на выезде) и «Ренн» (2:1, дома).

«ПСЖ»

Подопечные Маурисио Почеттино еще до прихода аргентинца на тренерский мостик команды, что произошло, напомним, в начале этого года, первые две стадии Кубка Франции пропустили. В борьбу за трофей они вступили только в 1/32 финала, где на выезде сдержанно расправились с «Каном» - 1:0. Далее парижане также в гостях убедительно разбили «Брест» (3:0), после чего в 1/8-й на своем поле аналогичным образом разобрались с «Лиллем» (3:0).

Место в полуфинале розыгрыша в конце апреля «ПСЖ» застолбил за собой еще убедительнее – дома со счетом 5:0 им был разгромлен «Анжер». Зато в полуфинале парижане были на грани фиаско. Их выездная игра с «Монпелье» принесла ничью 2:2 по завершении основного времени. Лишь в серии пенальти игроки «ПСЖ» смогли доказать свой перевес – 6:5.

Сейчас в таблице французской Лиги 1 парни Почеттино идут на 2 позиции. В активе у них 79 очков после 37 матчей (25 побед, 4 ничьи, 8 поражений). В шести крайних встречах «ПСЖ» обходится без поражений (5 побед, 1 ничья). В последний раз на национальной арене команда проигрывала 3 апреля, когда дома в чемпионате проиграла 0:1 «Лилль».

История встреч

Клубы провели между собой в истории 54 поединка. На счету у «Монако» 20 побед, «ПСЖ» выиграл 18 встречи. В 16 матчах соперники расходились миром.

В чемпионате Франции сезона-2020/2021 монегаски нанесли парижанам два поражения. Вначале «Монако» выиграл дома со счетом 3:2, а затем отпраздновал победу и в Париже – 2:0.

Ориентировочные составы:

«Монако»: Лекомт, Сидибе, Марипан, Бадиашиле, Оливейра, Мартинш Желсон, Фофана, Тчуамени, Головин, Фолланд, Бен Йеддер.

«ПСЖ»: Навас, Дагба, Маркиньос, Керер, Баккер, Эррера, Данилу, Ди Мария, Дракслер, Кен, Мбаппе.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в этом матче победят гости, а потому нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.89 по линии Parimatch.

19 мая, среда

«Монако» - «ПСЖ»
Сен-Дени. Стадион «Стад де Франс». Начало – в 22:15
Прямая ТВ-трансляция – нет
Прогноз Sport.ua – 1:2

 

Сделать ставку

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности