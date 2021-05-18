В среду, 19 мая, в 22:15 на поле стадиона «Стад де Франс» состоится финальный матч розыгрыша Кубка Франции, в котором сыграют «Монако» и «ПСЖ».

В полуфинале турнира команда Нико Ковача обыграла клуб «Рюмийи-Вальер», который представляет второй национальный дивизион - 5:1.

«ПСЖ» в 1/2 был на грани фиаско. Их поединок с «Монпелье» закончился вничью - 2:2. И вырвать викторию парижанам удалось лишь в серии послематчевых пенальти - 6:5.

В чемпионате Франции сезона-2020/2021 монегаски нанесли парижанам два поражения. Вначале «Монако» выиграл дома со счетом - 3:2, а затем отпраздновал победу и в Париже - 2:0.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Монако» - «ПСЖ».