Экс-ассистент Луческу: «Динамо не может себе позволить удерживать Супрягу»

Диего Лонго считает, что талантливый форвард не подходит киевлянам по манере игры

  • 18.05.2021 10:15
  • 1944 просмотра
  • 4 комментария
Экс-ассистент Луческу: «Динамо не может себе позволить удерживать Супрягу»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший помощник Мирчи Луческу в «Динамо» итальянец Диего Лонго высказал свое мнение относительно перспектив талантливого украинского форварда Владислава Супряги, за которого в минувшее летнее трансферное окно «Болонья» предлагала 12 миллионов евро.

«Супряга – потенциально очень сильный нападающий. У него характеристики, которые не соответствовали модели игры «Динамо» этого года. Владислав страдает, когда ему нужно постоянно быть близко к воротам, но когда он оказывается на пространстве, то становится великолепен. В команде, которая играет более вертикально, он может очень хорошо выступать. В этом сезоне он немного потерял в уверенности, но обладает невероятным потенциалом и качеством. Снизилась и его стоимость, поэтому «Динамо» больше не может себе позволить удерживать его и отказываться от такого важного предложения, как поступало от «Болоньи», - сказал Лонго.

«Жаль, что Де Дзерби идет в Шахтер», - читайте полную версию интервью Диего Лонго на Sport.ua.

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Источник — Tuttomercatoweb.com

(8 голосов)

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Комментарии
    Андрій Гардзіль
    online
      Андрій Гардзіль, 18.05.2021 11:06
    0
    Могли продати за нормальні гроші. А зараз він нікому не потрібен хіба в УПЛ. Сурок сам не гам і комусь не дам.
    Ссылка
    maneKen
    online
      maneKen, 18.05.2021 11:01
    0
    Да кто и где решил, что у него есть такие данные, я смотрел матчей наверное 10 с его участием и нигде такого не увидел, абсолютно обычный игрок УПЛ, даже ниже среднего, с мячом бежит плохо, скорости нет, работа без мяча просто отвратительная - молодой игрок, который должен доказывать свое рвение к игре и желание бороться за мяч показывает полную противоположность. Не знаю кто за него даст 12млн , но цена ему ляма 2,может 4 и то 40% цены за возраст, может еще сможет себя сможет проявить. Мое мнение, ему нужно спуститься с небес и пахать, если он хочет уехать играть в более сильный чемпионат.
    Ссылка
    Maks__7777_
    online
      Maks__7777_, 18.05.2021 10:58
    +1
    А где же Фанипдр инвалид ,он любит своим дырявым языком бревно это отбеливать ,
    Ссылка
    Maks__7777_
    online
      Maks__7777_, 18.05.2021 10:55
    0
    Ботва дырявая ещё год назад писала что бревнягаа эта супряженая это будущий Левандовски
    Ссылка
    Maks__7777_
    online
      Maks__7777_, 18.05.2021 10:58
    +1
    А где же Фанипдр инвалид ,он любит своим дырявым языком бревно это отбеливать ,
    Ссылка
    Андрій Гардзіль
    online
      Андрій Гардзіль, 18.05.2021 11:06
    0
    Могли продати за нормальні гроші. А зараз він нікому не потрібен хіба в УПЛ. Сурок сам не гам і комусь не дам.
    Ссылка
    maneKen
    online
      maneKen, 18.05.2021 11:01
    0
    Да кто и где решил, что у него есть такие данные, я смотрел матчей наверное 10 с его участием и нигде такого не увидел, абсолютно обычный игрок УПЛ, даже ниже среднего, с мячом бежит плохо, скорости нет, работа без мяча просто отвратительная - молодой игрок, который должен доказывать свое рвение к игре и желание бороться за мяч показывает полную противоположность. Не знаю кто за него даст 12млн , но цена ему ляма 2,может 4 и то 40% цены за возраст, может еще сможет себя сможет проявить. Мое мнение, ему нужно спуститься с небес и пахать, если он хочет уехать играть в более сильный чемпионат.
    Ссылка
    Maks__7777_
    online
      Maks__7777_, 18.05.2021 10:55
    0
    Ботва дырявая ещё год назад писала что бревнягаа эта супряженая это будущий Левандовски
    Ссылка
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