Экс-ассистент Луческу: «Динамо не может себе позволить удерживать Супрягу»

Бывший помощник Мирчи Луческу в «Динамо» итальянец Диего Лонго высказал свое мнение относительно перспектив талантливого украинского форварда Владислава Супряги, за которого в минувшее летнее трансферное окно «Болонья» предлагала 12 миллионов евро.

«Супряга – потенциально очень сильный нападающий. У него характеристики, которые не соответствовали модели игры «Динамо» этого года. Владислав страдает, когда ему нужно постоянно быть близко к воротам, но когда он оказывается на пространстве, то становится великолепен. В команде, которая играет более вертикально, он может очень хорошо выступать. В этом сезоне он немного потерял в уверенности, но обладает невероятным потенциалом и качеством. Снизилась и его стоимость, поэтому «Динамо» больше не может себе позволить удерживать его и отказываться от такого важного предложения, как поступало от «Болоньи», - сказал Лонго.

«Жаль, что Де Дзерби идет в Шахтер», - читайте полную версию интервью Диего Лонго на Sport.ua.