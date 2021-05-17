Папа ГУЙЕ: «Надеюсь, скоро Металлист будет в УПЛ и еврокубках»

36-летний защитник Папа Гуйе помог «Металлу» выйти в Первую лигу, однако уже не видит себя в УПЛ в качестве игрока.

«Да, до сих пор играю. Нужно команде помогать. Буду продолжать, тренируемся. Надеюсь, скоро будем в УПЛ и еврокубках. Нет, я не собираюсь играть в УПЛ. Буду учиться на менеджера, не тренера».

«Мы знаем, что Ярославский многое делает для «Металлиста». Если он вернулся, то у нас будет хорошая команда и сможем бороться за чемпионство в УПЛ и еврокубки».

«Возможно, даже в Лиге чемпионов сыграем», - сказал Гуйе.

Руководство клуба рассчитывает заявиться в Первую лигу уже с названием «Металлист».