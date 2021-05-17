В матче 36-го тура английской Премьер-лиги лондонский «Тоттенхэм» обыграл «Вулверхэмптон» со счетом 2:0.
События матча
|62'
|ГОЛ ! Мяч забил Пьер-Эмиль Хёйбьерг (Тоттенхэм).
|45'
|ГОЛ ! Мяч забил Харри Кэйн (Тоттенхэм).
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Источник — Sport.ua
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