Тоттенхэм разобрался с Вулверхэмптоном, Кейн возглавил гонку бомбардиров

В матче 36-го тура АПЛ «Тоттенхэм» одержал победу над «Вулверхэмптоном», сохранив теоретические шансы попасть в зону Лиги чемпионов.

Счет в матче открыл Гарри Кейн, который с 22 точными ударами возглавил список лучших бомбардиров АПЛ. У нападающего «Ливерпуля» Мохаммеда Салаха на один гол меньше.



Еще в одной встрече «Кристал Пэлас» переиграл «Астон Виллу».



Чемпионат Англии. 36-й тур



«Тоттенхэм» – «Вулверхэмптон» – 2:0

Голы: 1:0 – 45 Кейн, 2:0 – 62 Хейбьерг.



«Кристал Пэлас» – «Астон Вилла» – 3:2

Голы: 0:1 – 17 Макгинн, 1:1 – 32 Бентеке, 1:2 – 34 Эль-Гази, 2:2 – 75 Заа, 3:2 – 84 Митчелл.

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