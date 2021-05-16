36-й тур
Тоттенхэм
2 : 0
Вулверхэмптон
16.05.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Тоттенхэм разобрался с Вулверхэмптоном, Кейн возглавил гонку бомбардиров

«Кристал Пэлас» переиграл «Астон Виллу»

  • 16.05.2021 17:55
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Тоттенхэм разобрался с Вулверхэмптоном, Кейн возглавил гонку бомбардиров
© ФК Тоттенхэм

В матче 36-го тура АПЛ «Тоттенхэм» одержал победу над «Вулверхэмптоном», сохранив теоретические шансы попасть в зону Лиги чемпионов. 

Счет в матче открыл Гарри Кейн, который с 22 точными ударами возглавил список лучших бомбардиров АПЛ. У нападающего «Ливерпуля» Мохаммеда Салаха на один гол меньше.
 
Еще в одной встрече «Кристал Пэлас» переиграл «Астон Виллу». 
 
Чемпионат Англии. 36-й тур
 
«Тоттенхэм» – «Вулверхэмптон» – 2:0
Голы: 1:0 – 45 Кейн, 2:0 – 62 Хейбьерг.
 
«Кристал Пэлас» – «Астон Вилла» – 3:2
Голы: 0:1 – 17 Макгинн, 1:1 – 32 Бентеке, 1:2 – 34 Эль-Гази, 2:2 – 75 Заа, 3:2 – 84 Митчелл.

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Источник — Sport.ua

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