В матче 36-го тура английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» на своем поле обыграл «Астон Виллу» со счетом 3:2.
События матча
|84'
|ГОЛ ! Мяч забил Тайрик Митчелл (Кристал Пэлас).
|76'
|ГОЛ ! Мяч забил Уилфрид Заа (Кристал Пэлас).
|34'
|ГОЛ ! Мяч забил Анвар Эль-Гази (Астон Вилла).
|32'
|ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Бентеке (Кристал Пэлас).
|17'
|ГОЛ ! Мяч забил Джон МакГинн (Астон Вилла).
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Источник — Setanta Sports Ukraine
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