36-й тур
Тоттенхэм
0 : 0
Вулверхэмптон
16.05.2021 16:05   ТВ-трансляция: 

Тоттенхэм – Вулверхэмптон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

«Шпорам» необходимо брать три очка, иначе можно остаться без еврокубков

  • 15.05.2021 01:12
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Тоттенхэм – Вулверхэмптон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
© Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 16 мая, состоится матч 36-го тура английской Премьер-лиги, в котором лондонский «Тоттенхэм» на своем домашнем стадионе примет «Вулверхэмптон». Стартовый свисток прозвучит в 16:05 по киевскому времени.

«Тоттенхэм»

Недавно «шпоры» оказались в эпицентре скандала, поскольку стали одними из основателей Европейской Суперлиги. Они и еще пять английских грандов вместе с топ-клубами Испании и Италии пошли войной против УЕФА и ФИФА, которую проиграли меньше чем за двое суток. Больше всех во всей этой истории пострадал Жозе Моуриньо, который был уволен с поста главного тренера «Тоттенхэма» вместе со всем тренерским штабом из-за разногласий с руководством клуба.

Пока клуб ищет нового наставника, временно тренирует первую команду Райан Мейсон, который в последнее время был наставником академии «Тоттенхэма». В данный момент «Тоттенхэм» идет на седьмом месте в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 56 очков. Всего на одно очко отстают «Арсенал» и «Эвертон», так что «шпоры» рискуют остаться вообще без еврокубков.

«Вулверхэмптон»

Команда Нуну Эшпириту Санту в прошлом сезоне совершила отличный вояж в Лиге Европы и дошла аж до четвертьфинала, пока не уступила путевку в следующий ранд испанской «Севилье», которая впоследствии и выиграла турнир. Но борьба на два фронта не позволила «волкам» завершить сезон выше, чем на седьмом месте. А так как обладателем Кубка стала команда, которая не входит в топ-7, то «Вулверхэмптон» остался в этом сезоне без еврокубков.

Казалось бы, у «бродяг» появилась возможность полностью сконцентрироваться на Премьер-лиге, но это не пошло на пользу от слова совсем. После 35 туров у них 12 место с 45 очками в активе. Шансов на еврокубки у «Вулверхэмптона» практически нет, прописка в АПЛ на следующий сезон гарантирована, а потому турнирных задач на остаток сезона не осталось. Предстоящие матчи будут больше рассматриваться в качестве подготовки к новому сезону.

Ориентировочные составы

«Тоттенхэм»: Льорис – Орье, Алдервейрелд, Дайер, Регилон, Ло Сельсо, Хейбьерг, Бейл, Алли, Хын Мин, Кейн.

«Вулверхэмптон»: Патрисиу – Хувер, Коади, Килман, Айт Нури, Моутинью, Невеш, Феррейра, Гиббс-Уайт, Поденс, Силва.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Тоттенхэм» в данном матче одержит победу, а потому нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.55 по линии Parimatch.

16 мая, воскресенье

«Тоттенхэм» – «Вулверхэмптон»
Лондон. Стадион «Тоттенхэм Хотспур». 16:05
ТВ-трансляция на телеканале Setanta Sports
Прогноз Sport.ua — 2:1
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Денис Шаховец, Sport.ua

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