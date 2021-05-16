ВИДЕО. Дикий фол в матче чемпионата Украины среди женских команд

За такое нужно давать длительную дисквалификацию

  • 16.05.2021 19:05
  • 1554 просмотра
  • 9 комментариев
ВИДЕО. Дикий фол в матче чемпионата Украины среди женских команд
© screenshot

14 мая свой поединок в рамках 8-го тура второго этапа Чемпионата Украины по футболу среди женских команд Высшей лиги провели харьковский «Жилстрой-2» и «Восход» с Херсонщины.
 
На 34-й минуте игрок гостей Инес Гогогуй совершила дикарский поступок, с размаха наступив шипами на ногу соперницы после игрового столкновения. Футболистка «Восхода» сразу же была удалена с поля, а ее команда проиграла со счетом 0:3.

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Источник — Instagram

(4 голоса)

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Комментарии
    NM16071
    online
      NM16071, 16.05.2021 19:27
    +1
    elcomendante, 16.05.2021 19:24
    На колено нужно было ставать перед матчем.
    та ні, краще їх раком ставити
    Ссылка
    NM16071
    online
      NM16071, 16.05.2021 19:25
    0
    vital_om, 16.05.2021 19:23
    Ужас. Как можно так преследовать человека по из-за цвета кожи! Расовая дискриминация! Она не сильно же наступила!!!!
    Тобто не сильно, а взагалі нафіга це зробила. Але що тут поробиш боденька не додала мізків.
    Ссылка
    elcomendante
    online
      elcomendante, 16.05.2021 19:24
    +2
    На колено нужно было ставать перед матчем.
    Ссылка
    NM16071
    online
      NM16071, 16.05.2021 19:24
    0
    Ну блін, і тут горил запустили. Задовбало вже.
    Ссылка
    vital_om
    online
      vital_om, 16.05.2021 19:23
    -1
    Ужас. Как можно так преследовать человека по из-за цвета кожи! Расовая дискриминация! Она не сильно же наступила!!!!
    Ссылка
    Leo Leo
    online
      Leo Leo, 16.05.2021 19:22
    +1
    Гнать ссаными тряпками назад на пальму
    Ссылка
    Kapitan Vrungel
    online
      Kapitan Vrungel, 16.05.2021 19:14
    +1
    Ипанутая бибизянка
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 16.05.2021 19:12
    +2
    За таке потрібно давати пожиттєву дискваліфікацію.
    Ссылка
    PETP0
    online
      PETP0, 16.05.2021 19:11
    +1
    ПМС видать. Поступок гнидный конечно.
    Ссылка
    elcomendante
    online
      elcomendante, 16.05.2021 19:24
    +2
    На колено нужно было ставать перед матчем.
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 16.05.2021 19:12
    +2
    За таке потрібно давати пожиттєву дискваліфікацію.
    Ссылка
    NM16071
    online
      NM16071, 16.05.2021 19:27
    +1
    elcomendante, 16.05.2021 19:24
    На колено нужно было ставать перед матчем.
    та ні, краще їх раком ставити
    Ссылка
    Leo Leo
    online
      Leo Leo, 16.05.2021 19:22
    +1
    Гнать ссаными тряпками назад на пальму
    Ссылка
    Kapitan Vrungel
    online
      Kapitan Vrungel, 16.05.2021 19:14
    +1
    Ипанутая бибизянка
    Ссылка
    PETP0
    online
      PETP0, 16.05.2021 19:11
    +1
    ПМС видать. Поступок гнидный конечно.
    Ссылка
    NM16071
    online
      NM16071, 16.05.2021 19:25
    0
    vital_om, 16.05.2021 19:23
    Ужас. Как можно так преследовать человека по из-за цвета кожи! Расовая дискриминация! Она не сильно же наступила!!!!
    Тобто не сильно, а взагалі нафіга це зробила. Але що тут поробиш боденька не додала мізків.
    Ссылка
    NM16071
    online
      NM16071, 16.05.2021 19:24
    0
    Ну блін, і тут горил запустили. Задовбало вже.
    Ссылка
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