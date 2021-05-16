ВИДЕО. Дикий фол в матче чемпионата Украины среди женских команд

14 мая свой поединок в рамках 8-го тура второго этапа Чемпионата Украины по футболу среди женских команд Высшей лиги провели харьковский «Жилстрой-2» и «Восход» с Херсонщины.
На 34-й минуте игрок гостей Инес Гогогуй совершила дикарский поступок, с размаха наступив шипами на ногу соперницы после игрового столкновения. Футболистка «Восхода» сразу же была удалена с поля, а ее команда проиграла со счетом 0:3.
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