ВИДЕО. Дикий фол в матче чемпионата Украины среди женских команд

14 мая свой поединок в рамках 8-го тура второго этапа Чемпионата Украины по футболу среди женских команд Высшей лиги провели харьковский «Жилстрой-2» и «Восход» с Херсонщины.



На 34-й минуте игрок гостей Инес Гогогуй совершила дикарский поступок, с размаха наступив шипами на ногу соперницы после игрового столкновения. Футболистка «Восхода» сразу же была удалена с поля, а ее команда проиграла со счетом 0:3.