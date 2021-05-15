Свёнтек – о победе над Свитолиной: «Выиграла у самой милой девушки в туре»

Действующая чемпионка Ролан Гаррос Ига Свёнтек из Польши прокомментировала победу над Элиной Свитолиной в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Риме.
«Я очень горжусь собой, что в тактическом плане у меня все получилось отлично.
Я не особо радовалась победе, потому что в подсознании всегда мысль о том, что я только что выиграла у самой милой девушки в туре. Болею за Элину на каждом турнире», – сказала полька.
Отметим, что в спустя несколько часов после этого матча Свёнтек выиграла еще и полуфинал. В матче за титул она сразится против Каролины Плишковой из Чехии.
Источник — WTA Insider
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Іґа заслуговує взяти завтра шолом.
Іґа заслуговує взяти завтра шолом.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.