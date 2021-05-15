Свёнтек – о победе над Свитолиной: «Выиграла у самой милой девушки в туре»

Кажется, мы уже знаем, за кого нужно болеть в финале

  • 15.05.2021 20:55
  • 719 просмотров
  • 2 комментария
Свёнтек – о победе над Свитолиной: «Выиграла у самой милой девушки в туре»
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина и Ига Свёнтек

Действующая чемпионка Ролан Гаррос Ига Свёнтек из Польши прокомментировала победу над Элиной Свитолиной в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Риме
 
«Я очень горжусь собой, что в тактическом плане у меня все получилось отлично.
 
Я не особо радовалась победе, потому что в подсознании всегда мысль о том, что я только что выиграла у самой милой девушки в туре. Болею за Элину на каждом турнире», – сказала полька.

Отметим, что в спустя несколько часов после этого матча Свёнтек выиграла еще и полуфинал. В матче за титул она сразится против Каролины Плишковой из Чехии.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — WTA Insider

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Elis
    online
      Elis, 15.05.2021 21:19
    0
    Про наймилішу дівчину в турі, думаю, правда. Так само, як і те, що Швьонтек переграла Еліну в першу чергу тактично.
    Іґа заслуговує взяти завтра шолом.
    Ссылка
    polesse2000
    online
      polesse2000, 15.05.2021 21:06
    0
    В 20 лет уже чемпионка РГ
    Ссылка
    Elis
    online
      Elis, 15.05.2021 21:19
    0
    Про наймилішу дівчину в турі, думаю, правда. Так само, як і те, що Швьонтек переграла Еліну в першу чергу тактично.
    Іґа заслуговує взяти завтра шолом.
    Ссылка
    polesse2000
    online
      polesse2000, 15.05.2021 21:06
    0
    В 20 лет уже чемпионка РГ
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности