Свёнтек – о победе над Свитолиной: «Выиграла у самой милой девушки в туре»

Действующая чемпионка Ролан Гаррос Ига Свёнтек из Польши прокомментировала победу над Элиной Свитолиной в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Риме.



«Я очень горжусь собой, что в тактическом плане у меня все получилось отлично.



Я не особо радовалась победе, потому что в подсознании всегда мысль о том, что я только что выиграла у самой милой девушки в туре. Болею за Элину на каждом турнире», – сказала полька.

Отметим, что в спустя несколько часов после этого матча Свёнтек выиграла еще и полуфинал. В матче за титул она сразится против Каролины Плишковой из Чехии.