Свёнтек выиграла два матча за день. Известны финалистки турнира в Риме

В матче за титул полька сразится с действующей чемпионкой

  • 15.05.2021 18:51
  • 1353 просмотра
  • 5 комментариев
Свёнтек выиграла два матча за день. Известны финалистки турнира в Риме
© Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек

В субботу на грунтовом турнире WTA 1000 в Риме состоялись матчи 1/2 финала и еще один перенесенный четвертьфинал.
 
Полька Ига Свёнтек сначала в рамках 1/4 переиграла украинку Элину Свитолину (6:2, 7:5), после чего в полуфинале одолела еще и американку Кори Гауфф.
 
В другом полуфинале действующая чемпионка турнира чешка Каролина Плишкова одолела хорватку Петру Мартич.
 
Рим. 1/2 финала

 Ига Свёнтек [15] –  Кори Гауфф – 7:6(3), 6:3
 Каролина Плишкова [9] –  Петра Мартич – 6:1, 3:6, 6:2

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    A0Va
    online
      A0Va, 15.05.2021 19:23
    -3
    дважды ганьба ((
    Ссылка
    Sauron
    online
      Sauron, 15.05.2021 19:08
    0
    Ига - супер.
    Будущий номер 1
    Ссылка
    SASHA 202 SPORT TENNIS AND BIATLON
    online
      SASHA 202 SPORT TENNIS AND BIATLON, 15.05.2021 19:06
    0
    ВІДЕО МАТЧУ
    https://www.youtube.com/watch?v=SqWHw8AJLJQ
    Ссылка
    Сергей Журавко
      Сергей Журавко, 15.05.2021 19:00
    +2
    Ига Свёнтек этот турнир уже не отдаст.
    Ссылка
    Василий Будник
    online
      Василий Будник, 15.05.2021 18:57
    +2
    Ига- га
    Ссылка
    Сергей Журавко
      Сергей Журавко, 15.05.2021 19:00
    +2
    Ига Свёнтек этот турнир уже не отдаст.
    Ссылка
    Василий Будник
    online
      Василий Будник, 15.05.2021 18:57
    +2
    Ига- га
    Ссылка
    Sauron
    online
      Sauron, 15.05.2021 19:08
    0
    Ига - супер.
    Будущий номер 1
    Ссылка
    SASHA 202 SPORT TENNIS AND BIATLON
    online
      SASHA 202 SPORT TENNIS AND BIATLON, 15.05.2021 19:06
    0
    ВІДЕО МАТЧУ
    https://www.youtube.com/watch?v=SqWHw8AJLJQ
    Ссылка
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