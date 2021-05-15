Свёнтек выиграла два матча за день. Известны финалистки турнира в Риме

В субботу на грунтовом турнире WTA 1000 в Риме состоялись матчи 1/2 финала и еще один перенесенный четвертьфинал.
Полька Ига Свёнтек сначала в рамках 1/4 переиграла украинку Элину Свитолину (6:2, 7:5), после чего в полуфинале одолела еще и американку Кори Гауфф.
В другом полуфинале действующая чемпионка турнира чешка Каролина Плишкова одолела хорватку Петру Мартич.
Рим. 1/2 финала
Ига Свёнтек [15] – Кори Гауфф – 7:6(3), 6:3
Каролина Плишкова [9] – Петра Мартич – 6:1, 3:6, 6:2
Источник — Sport.ua
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