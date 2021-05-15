Вот и подошли мы к решающему моменту в чемпионской гонке испанской Ла Лиги, в которой до сих пор формально принимают участие сразу четыре команды. Очевидно, что у «Севильи» очень велики шансы вылететь из этого микро-состязания уже по итогам воскресных поединков 37-го тура национального первенства, однако «Реал» и «Барселону» со счетов никто не списывать не собирается. Мадридский клуб ожидает очень сложное испытание – матч в Стране Басков против «Атлетика» из Бильбао.

«Атлетик»

Скорее всего, получить более неудобного соперника, чем коллектив Марселино Гарсии Тораля, кроме лобовых столкновений с прямыми конкурентами, «Реал» в концовке сезона попросту не мог. Битвы на «Сан Мамесе» никогда не были простыми для «сливочных», а уж тем более темпераментные баски выразят желание поставить подножку клубу из столицы страны в наиболее неподходящий момент. В то же самое время, свои задачи на сезон «Атлетик» уже успел завершить неудачами.



У «львов» была уникальная возможность с двух попыток завоевать Кубок Испании в этом году, но баскское дерби и противостояние против каталонской «Барселоны» завершились для них неудачами. Кроме того, мы уже точно не увидим «Атлетик» в следующем розыгрыше еврокубковых состязаний, что также болезненно ударило по атмосфере внутри команды. В этом и может крыться причина двух подряд потерь очков в предыдущих турах, которые и стали причиной того, что баски будут вынуждены лишь наблюдать за оторвавшимися от них соперниками.

«Реал»

Подопечные Зинедина Зидана допускали осечки синхронно со своими прямыми конкурентами, поэтому так и не воспользовались многочисленными возможностями обойти своих соседей по городу, в результате чего судьба титула так и осталась в руках мадридского «Атлетико». Что остается делать в такой ситуации «сливочным» со своими двумя очками отставания? Ровным счетом – ничего, кроме как с предполагаемыми серьезными усилиями побеждать «Атлетик» и «Вильярреал» в последних двух турах, и, может быть, удача вновь улыбнется «Реалу».



Верится в это с трудом, да и испанские СМИ уже начали готовить черновики под возможную отставку французского наставника. Так или иначе, но возвращение чемпионского титула в прошлом сезоне может обойтись «галактикос» неудачами во всех турнирах подходящей к концу кампании. Флорентино Перес подобного может и не простить, да и есть вопросы к тому, готов ли Зидан к жесткой посадке, после столь яркого полета в первой каденции?

Статистика

Предыдущая встреча между командами проходила в Суперкубке Испании, формально, на поле «Реала», и завершилась победой «львов» со счетом 2:1.

У «Атлетика» далеко не все в порядке с результатами, что находит свое отражение даже в матчах при пустых трибунах «Сан Мамеса». Последние две встречи на этой арене завершились для команды Марселино с одинаковым счетом – ничья 2:2.

«Реал» неуверенно выглядит во время гостевых противостояний в концовке сезона и имеет большие проблемы с плотностью обороняющимися коллективами, к которым также можно отнести и басков. Лишь две победы остались за «бланкос» в пяти последних выездах.

Ориентировочные составы

«Атлетик»: Симон – Баленсиага, Мартинес, Нуньес, Де Маркос – Морсильо, Гарсия, Венсендор, Беренгер – Сансет, Вильялибре.

«Реал»: Куртуа – Мигель, Начо, Милитан, Одриосола – Асенсио, Каземиро, Модрич – Винисиус, Бензема, Вальверде.

Прогноз на матч

Мы считаем, что мадридский «Реал» в данном поединке сумеет одержать победу, но с минимальным преимуществом по счету. В таких условиях, ставка «Победа Реал Мадрид в один мяч: да» за 3,60 от Favbet выглядит достойным предложением.



16 мая, воскресенье