В матче 37-го тура испанской Примеры мадридский «Реал» на выезде минимально обыграл «Атлетик» из Бильбао со счетом 1:0.
События матча
|89'
|Игрок команды Атлетик получает красную карточку.
|68'
|ГОЛ ! Мяч забил Начо Фернандес (Реал Мадрид).
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Источник — MEGOGO
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