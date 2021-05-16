37-й тур
Алавес
4 : 2
Гранада
16.05.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Большое шоу в Ла Лиге! Атлетико и Реал победили, Барса и Севилья проиграли

На титул в Испании теперь претендуют только две мадридские команды

  • 16.05.2021 21:32
  • 2335 просмотров
  • 1 комментарий
Большое шоу в Ла Лиге! Атлетико и Реал победили, Барса и Севилья проиграли
© Getty Images/Global Images Ukraine

16 мая в чемпионате Испании в одно время прошли матчи предпоследнего 37-го тура.

Тур оказался во многом определяющим. «Атлетико» и «Реал» победили, «Барселона» и «Севилья» проиграли. На титул в Испании теперь претендуют только две мадридские команды.

Топ лидеров Ла Лиги: «Атлетико» (83), «Реал» (81), «Барселона» (76), «Севилья» (74), «Реал Сосьедад» (59), «Бетис», «Вильярреал» (по 58).

Ключевые матчи последнего 38-го тура (23 мая): «Реал» – «Вильярреал», «Вальядолид» – «Атлетико». При равенстве очков «Реал» будет иметь преимущество над «Атлетико» по личным встречам (2:0, 1:1).

Ла Лига. 37-й тур

  • Алавес – Гранада – 4:2
  • Атлетик – Реал Мадрид – 0:1
  • Атлетико – Осасуна – 2:1
  • Барселона – Сельта – 1:2
  • Бетис – Уэска – 1:0
  • Валенсия – Эйбар – 4:1
  • Вильярреал – Севилья – 4:0
  • Кадис – Эльче – 1:3
  • Реал Сосьедад – Вальядолид – 4:1
  • Хетафе – Леванте – 2:1

Турнирная таблица Ла Лиги

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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 16.05.2021 21:50
    +1
    ну, давай,Атлетико! Чуток осталось!
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 16.05.2021 21:50
    +1
    ну, давай,Атлетико! Чуток осталось!
    Ссылка
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