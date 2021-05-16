Большое шоу в Ла Лиге! Атлетико и Реал победили, Барса и Севилья проиграли

16 мая в чемпионате Испании в одно время прошли матчи предпоследнего 37-го тура.
Тур оказался во многом определяющим. «Атлетико» и «Реал» победили, «Барселона» и «Севилья» проиграли. На титул в Испании теперь претендуют только две мадридские команды.
Топ лидеров Ла Лиги: «Атлетико» (83), «Реал» (81), «Барселона» (76), «Севилья» (74), «Реал Сосьедад» (59), «Бетис», «Вильярреал» (по 58).
Ключевые матчи последнего 38-го тура (23 мая): «Реал» – «Вильярреал», «Вальядолид» – «Атлетико». При равенстве очков «Реал» будет иметь преимущество над «Атлетико» по личным встречам (2:0, 1:1).
Ла Лига. 37-й тур
- Алавес – Гранада – 4:2
- Атлетик – Реал Мадрид – 0:1
- Атлетико – Осасуна – 2:1
- Барселона – Сельта – 1:2
- Бетис – Уэска – 1:0
- Валенсия – Эйбар – 4:1
- Вильярреал – Севилья – 4:0
- Кадис – Эльче – 1:3
- Реал Сосьедад – Вальядолид – 4:1
- Хетафе – Леванте – 2:1
Турнирная таблица Ла Лиги
Источник — Sport.ua
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