Большое шоу в Ла Лиге! Атлетико и Реал победили, Барса и Севилья проиграли

16 мая в чемпионате Испании в одно время прошли матчи предпоследнего 37-го тура.

Тур оказался во многом определяющим. «Атлетико» и «Реал» победили, «Барселона» и «Севилья» проиграли. На титул в Испании теперь претендуют только две мадридские команды.

Топ лидеров Ла Лиги: «Атлетико» (83), «Реал» (81), «Барселона» (76), «Севилья» (74), «Реал Сосьедад» (59), «Бетис», «Вильярреал» (по 58).

Ключевые матчи последнего 38-го тура (23 мая): «Реал» – «Вильярреал», «Вальядолид» – «Атлетико». При равенстве очков «Реал» будет иметь преимущество над «Атлетико» по личным встречам (2:0, 1:1).

Ла Лига. 37-й тур

Алавес – Гранада – 4:2

Атлетик – Реал Мадрид – 0:1

Атлетико – Осасуна – 2:1

Барселона – Сельта – 1:2

Бетис – Уэска – 1:0

Валенсия – Эйбар – 4:1

Вильярреал – Севилья – 4:0

Кадис – Эльче – 1:3

Реал Сосьедад – Вальядолид – 4:1

Хетафе – Леванте – 2:1

Турнирная таблица Ла Лиги