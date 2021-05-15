Малиновский получил высоченную оценку от WhoScored за матч с Дженоа

Украинский легионер «Аталанты» Руслан Малиновский стал лучшим игроком в матче 36-го тура чемпионата Италии против «Дженоа» (4:3) по версии авторитетного статистического портала WhoScored.



Украинец, который записал в свой актив забитый мяч и результативную передачу, получил оценку 8.77. Больше восьми в составе бергамасков имеет еще и Дуван Сапата (8.36), у которого также гол+пас. У «Дженоа» наивысшая оценка у узбекского нападающего Елдора Шомурадова (7.95), записавшего в свой актив дубль.



Отметим, что Малиновский стал одним из лучших игроков «Аталанты» и в предыдущем матче против «Пармы».