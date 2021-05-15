Малиновский получил высоченную оценку от WhoScored за матч с Дженоа

Украинец снова стал лучшим игроком на поле

  • 15.05.2021 18:16
  • 3556 просмотров
  • 5 комментариев
Малиновский получил высоченную оценку от WhoScored за матч с Дженоа
© Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Украинский легионер «Аталанты» Руслан Малиновский стал лучшим игроком в матче 36-го тура чемпионата Италии против «Дженоа» (4:3) по версии авторитетного статистического портала WhoScored.
 
Украинец, который записал в свой актив забитый мяч и результативную передачу, получил оценку 8.77. Больше восьми в составе бергамасков имеет еще и Дуван Сапата (8.36), у которого также гол+пас. У «Дженоа» наивысшая оценка у узбекского нападающего Елдора Шомурадова (7.95), записавшего в свой актив дубль.
 
Отметим, что Малиновский стал одним из лучших игроков «Аталанты» и в предыдущем матче против «Пармы».

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Источник — WhoScored.com

(11 голосов)

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Комментарии
    Burevesynik
    online
      Burevesynik, 15.05.2021 18:39
    +3
    Тарас Чубак, 15.05.2021 18:28
    Ну і центр до Зіни Шапаренка. І тоді вперше за пару років буде основний склад з гравцями у яких у всіх є ігрова практика, всі у формі та тонусі. Плюс кожен з ним зможе створювати
    согласен, но у Шевы свои мысли, планы и "схемы"...
    Ссылка
    Тарас Чубак
    online
      Тарас Чубак, 15.05.2021 18:28
    +3
    Тарас Чубак, 15.05.2021 18:26
    Згоден, плюс на Євро він може грати на правому фланзі атаки, враховуючи проблеми з фланговими гравцями, а Циганков на лівий поставити і пасажирів у складі не буде
    Ну і центр до Зіни Шапаренка. І тоді вперше за пару років буде основний склад з гравцями у яких у всіх є ігрова практика, всі у формі та тонусі. Плюс кожен з ним зможе створювати
    Ссылка
    Burevesynik
    online
      Burevesynik, 15.05.2021 18:27
    +4
    После замены Малиновского его команда почти остановилась, Аталанта еле отскочила 4:3.
    Гасперини рвал и метал после пропущенного третьего гола. Его седина от таких стрессов пожелтеет...
    Ссылка
    Тарас Чубак
    online
      Тарас Чубак, 15.05.2021 18:26
    +2
    Maximus, 15.05.2021 18:24
    Ну ваще! Так бы на Евро!
    Згоден, плюс на Євро він може грати на правому фланзі атаки, враховуючи проблеми з фланговими гравцями, а Циганков на лівий поставити і пасажирів у складі не буде
    Ссылка
    Maximus
    online
      Maximus, 15.05.2021 18:24
    +4
    Ну ваще! Так бы на Евро!
    Ссылка
    Burevesynik
    online
      Burevesynik, 15.05.2021 18:27
    +4
    После замены Малиновского его команда почти остановилась, Аталанта еле отскочила 4:3.
    Гасперини рвал и метал после пропущенного третьего гола. Его седина от таких стрессов пожелтеет...
    Ссылка
    Maximus
    online
      Maximus, 15.05.2021 18:24
    +4
    Ну ваще! Так бы на Евро!
    Ссылка
    Burevesynik
    online
      Burevesynik, 15.05.2021 18:39
    +3
    Тарас Чубак, 15.05.2021 18:28
    Ну і центр до Зіни Шапаренка. І тоді вперше за пару років буде основний склад з гравцями у яких у всіх є ігрова практика, всі у формі та тонусі. Плюс кожен з ним зможе створювати
    согласен, но у Шевы свои мысли, планы и "схемы"...
    Ссылка
    Тарас Чубак
    online
      Тарас Чубак, 15.05.2021 18:28
    +3
    Тарас Чубак, 15.05.2021 18:26
    Згоден, плюс на Євро він може грати на правому фланзі атаки, враховуючи проблеми з фланговими гравцями, а Циганков на лівий поставити і пасажирів у складі не буде
    Ну і центр до Зіни Шапаренка. І тоді вперше за пару років буде основний склад з гравцями у яких у всіх є ігрова практика, всі у формі та тонусі. Плюс кожен з ним зможе створювати
    Ссылка
    Тарас Чубак
    online
      Тарас Чубак, 15.05.2021 18:26
    +2
    Maximus, 15.05.2021 18:24
    Ну ваще! Так бы на Евро!
    Згоден, плюс на Євро він може грати на правому фланзі атаки, враховуючи проблеми з фланговими гравцями, а Циганков на лівий поставити і пасажирів у складі не буде
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