Малиновский получил высоченную оценку от WhoScored за матч с Дженоа

Украинский легионер «Аталанты» Руслан Малиновский стал лучшим игроком в матче 36-го тура чемпионата Италии против «Дженоа» (4:3) по версии авторитетного статистического портала WhoScored.
Украинец, который записал в свой актив забитый мяч и результативную передачу, получил оценку 8.77. Больше восьми в составе бергамасков имеет еще и Дуван Сапата (8.36), у которого также гол+пас. У «Дженоа» наивысшая оценка у узбекского нападающего Елдора Шомурадова (7.95), записавшего в свой актив дубль.
Отметим, что Малиновский стал одним из лучших игроков «Аталанты» и в предыдущем матче против «Пармы».
Источник — WhoScored.com
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