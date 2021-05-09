WhoScored: Малиновский снова среди лучших! На этот раз в игре с Пармой

Украинский легионер «Аталанты» Руслан Малиновский стал одним из лучших игроков своей команды в матче 35-го тура чемпионата Италии против «Пармы» (5:2) по версии авторитетного статистического портала WhoScored.
Украинец, который записал в свой актив первый забитый мяч своей команды, получил оценку 7.84, больше только у Луиса Муриэля (8.18).
Отметим, что Малиновский стал лучший игроком «Аталанты» и в предыдущем матче против «Сассуоло».
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Источник — WhoScored.com
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Приятно, конечно, но вы прокрутите скамейку, там у Муриэля 8,2
Приятно, конечно, но вы прокрутите скамейку, там у Муриэля 8,2
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