WhoScored: Малиновский снова среди лучших! На этот раз в игре с Пармой

Украинский легионер «Аталанты» Руслан Малиновский стал одним из лучших игроков своей команды в матче 35-го тура чемпионата Италии против «Пармы» (5:2) по версии авторитетного статистического портала WhoScored.



Украинец, который записал в свой актив первый забитый мяч своей команды, получил оценку 7.84, больше только у Луиса Муриэля (8.18).



Отметим, что Малиновский стал лучший игроком «Аталанты» и в предыдущем матче против «Сассуоло».