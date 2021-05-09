WhoScored: Малиновский снова среди лучших! На этот раз в игре с Пармой

Украинец открыл счет и помог своей команде уверенно победить

  • 09.05.2021 18:13
  • 1152 просмотра
  • 4 комментария
WhoScored: Малиновский снова среди лучших! На этот раз в игре с Пармой
© Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский легионер «Аталанты» Руслан Малиновский стал одним из лучших игроков своей команды в матче 35-го тура чемпионата Италии против «Пармы» (5:2) по версии авторитетного статистического портала WhoScored.
 
Украинец, который записал в свой актив первый забитый мяч своей команды, получил оценку 7.84, больше только у Луиса Муриэля (8.18).
 
Отметим, что Малиновский стал лучший игроком «Аталанты» и в предыдущем матче против «Сассуоло».

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Источник — WhoScored.com

(1 голос)

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Комментарии
    Женя Матийчук
    online
      Женя Матийчук, 09.05.2021 18:28
    0
    Kle, 09.05.2021 18:23
    Поздравляю! С таким прогрессом, возможно, Малиновский скоро перейдет в более крутой клуб...
    аталанта становится крутым клубом
    Ссылка
    Kle
    online
      Kle, 09.05.2021 18:23
    0
    Поздравляю! С таким прогрессом, возможно, Малиновский скоро перейдет в более крутой клуб...
    Ссылка
    Golhrenshtanga
    online
      Golhrenshtanga, 09.05.2021 18:22
    0
    Скорее всего будет признан лучшим игроком Аталанты в сезоне
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 09.05.2021 18:17
    +1
    Больше ни у кого нет выше семи с половиной баллов.
    Приятно, конечно, но вы прокрутите скамейку, там у Муриэля 8,2
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 09.05.2021 18:17
    +1
    Больше ни у кого нет выше семи с половиной баллов.
    Приятно, конечно, но вы прокрутите скамейку, там у Муриэля 8,2
    Ссылка
    Женя Матийчук
    online
      Женя Матийчук, 09.05.2021 18:28
    0
    Kle, 09.05.2021 18:23
    Поздравляю! С таким прогрессом, возможно, Малиновский скоро перейдет в более крутой клуб...
    аталанта становится крутым клубом
    Ссылка
    Kle
    online
      Kle, 09.05.2021 18:23
    0
    Поздравляю! С таким прогрессом, возможно, Малиновский скоро перейдет в более крутой клуб...
    Ссылка
    Golhrenshtanga
    online
      Golhrenshtanga, 09.05.2021 18:22
    0
    Скорее всего будет признан лучшим игроком Аталанты в сезоне
    Ссылка
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