WhoScored. Малиновский – лучший игрок Аталанты в матче с Сассуоло

Украинский легионер «Аталанты» Руслан Малиновский стал лучшим игроком своей команды в матче 34-го тура чемпионата Италии против «Сассуоло» (1:1) по версии авторитетного статистического портала WhoScored.



Украинец, который записал в свой актив ассист, получил оценку 7.93, у автора гола Робина Госенса 7.45. Отметим, что лучшим игроком матча стал голкипер «Сассуоло» Андреа Консили (8.2), совершивший шесть сейвов, в том числе и после удара Муриэля с пенальти.



Малиновский в матче с «Сассуоло» совершил два удара по воротам, выполнил 4 ключевые передачи и трижды удачно шел в обводку.