WhoScored. Малиновский – лучший игрок Аталанты в матче с Сассуоло

Лучше украинца в данной встрече показал себя лишь голкипер соперников

  • 02.05.2021 19:16
  • 2722 просмотра
  • 1 комментарий
WhoScored. Малиновский – лучший игрок Аталанты в матче с Сассуоло
© Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Украинский легионер «Аталанты» Руслан Малиновский стал лучшим игроком своей команды в матче 34-го тура чемпионата Италии против «Сассуоло» (1:1) по версии авторитетного статистического портала WhoScored.
 
Украинец, который записал в свой актив ассист, получил оценку 7.93, у автора гола Робина Госенса 7.45. Отметим, что лучшим игроком матча стал голкипер «Сассуоло» Андреа Консили (8.2), совершивший шесть сейвов, в том числе и после удара Муриэля с пенальти.
 
Малиновский в матче с «Сассуоло» совершил два удара по воротам, выполнил 4 ключевые передачи и трижды удачно шел в обводку.

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Источник — WhoScored.com

(12 голосов)

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Комментарии
    Viktor Krichevskii
    online
      Viktor Krichevskii, 02.05.2021 19:30
    +3
    Почему Малина не бьет пенальти....ломал бьі пальцьі воротарю....дал пушку и без шансов
    Ссылка
    Viktor Krichevskii
    online
      Viktor Krichevskii, 02.05.2021 19:30
    +3
    Почему Малина не бьет пенальти....ломал бьі пальцьі воротарю....дал пушку и без шансов
    Ссылка
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