Пеп ГВАРДИОЛА: «Играли против 10 соперников в штрафной»

В матче 36-го тура АПЛ «Манчестер Сити» обыграл «Ньюкасл» со счетом 4:3. Главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола высказался об этом матче.
«Против нас играли 10 соперников в своей штрафной, они очень глубоко оборонялись. Они очень быстро выходят в контратаку. Очень сложный соперник. Но при всем при этом мы хорошо атаковали, однако трижды пропустили со стандартов, и в этом нам нужно прибавить.
Что касается рекордов и победных серий, то это наше достижение за четыре года совместной работы. В ответ на слова о том, что если ты не выиграл Лигу чемпионов, значит, ты провалился, игроки провалились, тренер провалился. Главное — это победа в АПЛ», - сказал Гвардиола.
Ранее сообщалось, что Ман Сити одержал рекордную выездную победу в АПЛ.
Источник — BBC
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