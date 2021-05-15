Пеп ГВАРДИОЛА: «Играли против 10 соперников в штрафной»

В матче 36-го тура АПЛ «Манчестер Сити» обыграл «Ньюкасл» со счетом 4:3. Главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола высказался об этом матче.

«Против нас играли 10 соперников в своей штрафной, они очень глубоко оборонялись. Они очень быстро выходят в контратаку. Очень сложный соперник. Но при всем при этом мы хорошо атаковали, однако трижды пропустили со стандартов, и в этом нам нужно прибавить.

Что касается рекордов и победных серий, то это наше достижение за четыре года совместной работы. В ответ на слова о том, что если ты не выиграл Лигу чемпионов, значит, ты провалился, игроки провалились, тренер провалился. Главное — это победа в АПЛ», - сказал Гвардиола.

Ранее сообщалось, что Ман Сити одержал рекордную выездную победу в АПЛ.