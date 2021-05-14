Голевая феерия. Ман Сити перестрелял Ньюкасл с чудо-голом пяткой Феррана

В матче 36-го тура АПЛ «Манчестер Сити» перестрелял «Ньюкасл» (4:3).
Нападающий Ферран Торрес оформил хет-трик в ворота «сорок», причем в первом тайме забил чудо-гол пяткой!
«Манчестер Сити» досрочно стал чемпионом Англии, а «Ньюкасл» идет на 16-м месте, уже не рискуя вылететь.
АПЛ. 36-й тур
«Ньюкасл» – «Манчестер Сити» – 3:4
Голы: Крафт, 25 (1:0). Жоау Канселу, 39 (1:1). Торрес, 42 (1:2). Жоэлинтон, 45, пен (2:2). Уиллок, 62 (3:2). Торрес, 64 (3:3). Торрес, 66 (3:4).
Нереализованный пенальти: Уиллок, 62 (вратарь)
«Ньюкасл»: Дубравка, Фернандес (Гэйл, 88), Ритчи (Льюис, 84), Крафт, Дамметт, Шелви, Альмирон, Уиллок, Сен-Максимен, Мерфи, Жоэлинтон (Ш.Лонгстафф, 84).
«Манчестер Сити»: Карсон, Уокер, Аке, Жоау Канселу (Менди, 74), Гарсия, Гюндоган, Эрнандес, Стерлинг, Бернарду Силва, Габриэл Жезус, Торрес.
Предупреждения: Ритчи, 36. Эрнандес, 44. Жоау Канселу, 56. Шелви, 59.
Судья: Френд (Англия).
14 мая. Ньюкасл. Стадион «Сент-Джеймс Парк».
Турнирная таблица Премьер-лиги
|66'
|ГОЛ ! Мяч забил Ферран Торрес (Ман Сити).
|64'
|ГОЛ ! Мяч забил Ферран Торрес (Ман Сити).
|62'
|ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Ньюкасл.
|45'
|ГОЛ ! С пенальти забил Жоэлинтон (Ньюкасл).
|42'
|ГОЛ ! Мяч забил Ферран Торрес (Ман Сити).
|39'
|ГОЛ ! Мяч забил Жуан Канселу (Ман Сити).
|25'
|ГОЛ ! Мяч забил Эмиль Крафт (Ньюкасл).
Источник — Sport.ua
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