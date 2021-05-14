36-й тур
Ньюкасл
3 : 4
Ман Сити
14.05.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Голевая феерия. Ман Сити перестрелял Ньюкасл с чудо-голом пяткой Феррана

Ферран Торрес оформил хет-трик в матче против «сорок»

  • 14.05.2021 23:59
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Голевая феерия. Ман Сити перестрелял Ньюкасл с чудо-голом пяткой Феррана
© Getty Images/Global Images Ukraine. Ферран Торрес

В матче 36-го тура АПЛ «Манчестер Сити» перестрелял «Ньюкасл» (4:3).

Нападающий Ферран Торрес оформил хет-трик в ворота «сорок», причем в первом тайме забил чудо-гол пяткой!

«Манчестер Сити» досрочно стал чемпионом Англии, а «Ньюкасл» идет на 16-м месте, уже не рискуя вылететь.

АПЛ. 36-й тур

«Ньюкасл»  «Манчестер Сити»  3:4

Голы: Крафт, 25 (1:0). Жоау Канселу, 39 (1:1). Торрес, 42 (1:2). Жоэлинтон, 45, пен (2:2). Уиллок, 62 (3:2). Торрес, 64 (3:3). Торрес, 66 (3:4).

Нереализованный пенальти: Уиллок, 62 (вратарь)

«Ньюкасл»: Дубравка, Фернандес (Гэйл, 88), Ритчи (Льюис, 84), Крафт, Дамметт, Шелви, Альмирон, Уиллок, Сен-Максимен, Мерфи, Жоэлинтон (Ш.Лонгстафф, 84).

«Манчестер Сити»: Карсон, Уокер, Аке, Жоау Канселу (Менди, 74), Гарсия, Гюндоган, Эрнандес, Стерлинг, Бернарду Силва, Габриэл Жезус, Торрес.

Предупреждения: Ритчи, 36. Эрнандес, 44. Жоау Канселу, 56. Шелви, 59.

Судья: Френд (Англия).

14 мая. Ньюкасл. Стадион «Сент-Джеймс Парк».

Турнирная таблица Премьер-лиги

События матча
66' ГОЛ ! Мяч забил Ферран Торрес (Ман Сити).
64' ГОЛ ! Мяч забил Ферран Торрес (Ман Сити).
62' ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Ньюкасл.
45' ГОЛ ! С пенальти забил Жоэлинтон (Ньюкасл).
42' ГОЛ ! Мяч забил Ферран Торрес (Ман Сити).
39' ГОЛ ! Мяч забил Жуан Канселу (Ман Сити).
25' ГОЛ ! Мяч забил Эмиль Крафт (Ньюкасл).
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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    omddhlhfxtjk
    online
      omddhlhfxtjk, 15.05.2021 00:49
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    online
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    0
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