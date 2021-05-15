36-й тур
Ньюкасл
3 : 4
Ман Сити
14.05.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Ньюкасл – Ман Сити – 3:4. Шедевр пяткой от Феррана! Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 36-го тура Английской Премьер-лиги

  • 15.05.2021 00:51
  • 591 просмотр
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Ньюкасл – Ман Сити – 3:4. Шедевр пяткой от Феррана! Видео голов и обзор
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 36-го тура АПЛ «Манчестер Сити» перестрелял «Ньюкасл» (4:3).

Нападающий Ферран Торрес оформил хет-трик в ворота «сорок», причем в первом тайме забил чудо-гол пяткой!

АПЛ. 36-й тур

«Ньюкасл»  «Манчестер Сити»  3:4

Голы: Крафт, 25 (1:0). Жоау Канселу, 39 (1:1). Торрес, 42 (1:2). Жоэлинтон, 45, пен (2:2). Уиллок, 62 (3:2). Торрес, 64 (3:3). Торрес, 66 (3:4).

Нереализованный пенальти: Уиллок, 62 (вратарь)

События матча
66' ГОЛ ! Мяч забил Ферран Торрес (Ман Сити).
64' ГОЛ ! Мяч забил Ферран Торрес (Ман Сити).
62' ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Ньюкасл.
45' ГОЛ ! С пенальти забил Жоэлинтон (Ньюкасл).
42' ГОЛ ! Мяч забил Ферран Торрес (Ман Сити).
39' ГОЛ ! Мяч забил Жуан Канселу (Ман Сити).
25' ГОЛ ! Мяч забил Эмиль Крафт (Ньюкасл).
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Источник — Sport.ua

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