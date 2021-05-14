Гостевой поединок против «Ньюкасла» в рамках 36-го тура Английской Премьер-лиги уже не будет иметь никакого турнирного значения для «Манчестер Сити», равно как и для их соперников, которые по итогам текущего сезона точно останутся в числе «элитных» команд страны.

«Ньюкасл»

В этом сезоне неудачи коллектива Стива Брюса в середине розыгрыша национального первенства удалось перекрыть только за счет не менее плохих выступлений команд из итоговой зоны вылета. «Сороки» включились в борьбу достаточно поздно, но как раз в предыдущих турах и набрали внушительное количество очков, которое в последствии обезопасило их от понижения в классе.



«Ньюкасл» имеет полное право строить планы на следующий сезон уже во время финальных противостояний текущего футбольного года. Тем более, что, помимо предстоящего грозного соперника, команде из северо-восточной части Англии предстоит сыграть только с уже подписавшими себе приговор коллективами: «Шеффилд Юнайтед» и «Фулхэмом».

«Манчестер Сити»

Команда Хосепа Гвардиола со своей задачей на розыгрыш национального первенства также справилась досрочно. Вот только очевидно, что амбиции «горожан» были куда выше, чем у их следующего соперника, а чемпионский титул мог бы стать прекрасным дополнением в трофейной коллекции по итогам тяжелого футбольного года. Однако, лондонский «Челси» встал на пути «Манчестер Сити» в полуфинале Кубка Англии (0:1), затем – обыграл «небесно-голубых» в рамках чемпионата в недавнем прошлом (1:2), а теперь грозиться повторить подобное и в финале Лиги чемпионов УЕФА.



Особого интереса и возможностей достигать каких-либо результатов или рекордов в чемпионате у подопечных Гвардиолы в оставшихся матчах не осталось. Лишь «Эвертон» в последнем туре должен стать тем соперником, который сможет как следует размять «горожан» перед главным поединком всего футбольного года, но до той встречи «Сити» еще предстоит прожить более чем одну неделю, поэтому им предстоит всяческими способами избегать утраты тонуса в серьезно упростившемся календаре.

Статистика

Предыдущая встреча между командами проходила на поле «Манчестер Сити», и завершилась победой «горожан» со счетом 2:0.

«Ньюкасл» в этом сезоне старается играть в результативный футбол на своем поле, но далеко не всегда команде Брюса это удается, чему примером мог служить поединок в начале мая против «Арсенала» (0:2).

У «Манчестер Сити», если не брать во внимание пресловутый матч Кубка Англии против «Челси», последняя осечка на выезде происходила лишь в середине декабря 2020 года – дерби против «Манчестер Юнайтед» (0:0).

Ориентировочные составы

«Ньюкасл»: Дубравка – Фернандес, Крафт, Дамметт – Альмирон, Шелви, Мерфи, Сен-Максимен, Ритчи, Уиллок – Жоэлинтон.

«Манчестер Сити»: Эдерсон – Зинченко, Стоунз, Аке, Уокер – Гюндоган, Родри, Силва – Стерлинг, Жезус, Марез.

Прогноз на матч

Мы считаем, что в данном поединке немотивированный «Манчестер Сити» все равно должен набирать максимум очков, однако гости вряд ли будут стремиться к разгрому своего соперника. В таких условиях, ставка «победа Манчестер Сити / мен. 3,5» за 2,21 от Favbet выглядит достойным предложением.

14 мая, пятница