В субботу, 15-го мая, в Брайтоне на стадионе «Амекс» в рамках матча 36-го тура чемпионата Англии местный одноименный клуб примет лондонский «Вест Хэм». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

«Брайтон»

«Брайтон» в этом сезоне уже все для себя решил. Несмотря на то, что «чайки» занимают лишь семнадцатое место в турнирной таблице, они уже обезопасили себя от вылета. Команда Грэма Поттера имеет в своем активе 58 очков и на десять пунктов опережает «Фулхэм», который уже не сможет ее догнать. Таким образом, «Брайтон» выполнил главную задачу на сезон и далее может спокойно доигрывать чемпионат.

В последней игре «Альбион» проиграл «Вулверхэмптону», а до этого обыграл «Лидс». В целом, весь сезон «чайки» провели хоть и нестабильно, но ровно. Бывало, что команда показывала хороший футбол, и заслуженно остается в английской Премьер-лиги еще минимум на сезон. Что касается этой игры, то «Брайтон», конечно, будет явным аутсайдером противостояния, но нельзя сказать, что он точно не возьмет очки.

Лазарет «Брайтона» переполнен. Точно не выйдут на поле в этом матче Тарик Лэмпти и Соломон Марч. Также под вопросом участие во встречи Флорина Андоне, Йоэла Велтмана, Адама Лалланы и Дэви Проппера. Льюс Данк и Нил Мопе пропустят игру из-за дисквалификации.

«Вест Хэм»

Для «молотобойцев» сейчас каждая игра на вес золота. Команда Дэвида Мойеса продолжает борьбу за место в Лиге чемпионов. Сейчас в активе «Вест Хэма» 58 очков и шестая позиция в турнирной таблице. Команда, за которую выступает украинец Андрей Ярмоленко, на шесть пунктов отстает от четвертого «Челси», но при этом у «Юнайтед» еще есть игра в запасе. «Железные» еще имеют шансы на попадание в зону ЛЧ, но сделать это будет крайне сложно. Главное – выиграть все три матча и там уже рассчитывать на осечки соперников. После «Брайтона» соперниками «Вест Хэма» будут «Вест Бромвич» и «Саутгемптон». Добыть девять очков в этих играх вполне реально.

В последних матчах подопечные Мойеса не блещут. В прошлом поединке они уступили дома «Эвертону», а до этого на выезде обыграли «Бернли». Ранее также проиграли «Челси» и «Ньюкаслу». Были в этом сезоне периоды, когда «Вест Хэм» выглядел очень хорошо, но не обошлось и без провалов. Конечно, в матче с «Брайтоном» «молотобойцы» будут фаворитами и должны брать три очка.

Игру с «Брайтоном» могут пропустить Арон Крессуэлл, Мануэль Лансини, Артур Масуаку, Марк Нобл и Деклан Райс. Все они могут не успеть восстановиться к поединку.

История встреч

Соперники выходили на поле друг против другу 26 раз. Десять матчей завершились победами «Вест Хэма», еще семь поединков выиграл «Брайтон», а также было зафиксировано девять ничьих.

В первом круге в Лондоне оппоненты сыграли в результативную ничью 2:2.

Ориентировочные составы:

«Брайтон»: Санчес, Берн, Уэбстер, Уайт, Троссард, Биссума, Гросс, Джаханбахш, Модер, Зекири, Уэлбек.

«Вест Хэм»: Фабиански, Цоуфал, Доусон, Диоп, Крессуэлл, Соучек, Лансини, Форналс, Лингард, Бенрахма, Антонио.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что этот поединок завершится победой гостей, а потому нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 2.40 по линии Parimatch.

15 мая, суббота