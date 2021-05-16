В поединке 36-го тура чемпионата Англии по футболу «Брайтон» дома сыграл вничью с «Вест Хэмом» (1:1). Соперники обменялись голами в концовке встречи.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Брайтон» — «Вест Хэм» — 1:1
Голы: Уэлбек, 84 — Бенрахма, 88
События матча
|88'
|ГОЛ ! Мяч забил Саид Бенрахма (Вест Хэм).
|84'
|ГОЛ ! Мяч забил Дэниэл Уэлбек (Брайтон).
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Источник — YouTube
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