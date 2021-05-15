36-й тур
Брайтон
1 : 1
Вест Хэм
15.05.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Брайтон и Вест Хэм обменялись голами в концовке, Ярмоленко остался в запасе

Команда Дэвида Мойеса плохо показывает себя на финишном отрезке чемпионата

  • 15.05.2021 23:57
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Брайтон и Вест Хэм обменялись голами в концовке, Ярмоленко остался в запасе
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 36-го тура чемпионата Англии «Вест Хэм» на выезде не смог обыграть «Брайтон».
 
До 84-й минуты ни одна из команд не могла открыть счет, но до финального свистка соперники обменялись голами.
 
Украинец Андрей Ярмоленко попал в заявку, но весь матч просидел на скамейке запасных.  
 
Чемпионат Англии. 36-й тур

«Брайтон» – «Вест Хэм» – 1:1
Голы: 1:0 – 84 Уэлбек, 1:1 – 87 Бенрахма.

«Брайтон» – Санчес, Берн, Уэбстер, Уайт, Модер, Альсате (Лаллана, 67), Гросс, Джаханбахш (Тау, 73), Биссума, Троссард (Зекири, 83), Уэлбек.
«Вест Хэм» – Фабианьски, Цоуфал, Огбонна, Крессуэлл, Доусон, Соучек, Лингард, Райс, Форнальс, Боуэн (Бенрахма, 64), Антонио.
 
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Источник — Sport.ua

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