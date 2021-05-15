Брайтон и Вест Хэм обменялись голами в концовке, Ярмоленко остался в запасе

В матче 36-го тура чемпионата Англии «Вест Хэм» на выезде не смог обыграть «Брайтон».



До 84-й минуты ни одна из команд не могла открыть счет, но до финального свистка соперники обменялись голами.



Украинец Андрей Ярмоленко попал в заявку, но весь матч просидел на скамейке запасных.



Чемпионат Англии. 36-й тур

«Брайтон» – «Вест Хэм» – 1:1

Голы: 1:0 – 84 Уэлбек, 1:1 – 87 Бенрахма.

«Брайтон» – Санчес, Берн, Уэбстер, Уайт, Модер, Альсате (Лаллана, 67), Гросс, Джаханбахш (Тау, 73), Биссума, Троссард (Зекири, 83), Уэлбек.

«Вест Хэм» – Фабианьски, Цоуфал, Огбонна, Крессуэлл, Доусон, Соучек, Лингард, Райс, Форнальс, Боуэн (Бенрахма, 64), Антонио.



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