Барселона интересовалась Фликом. Но он идет в сборную Германии

«Барселона» связывалась с представителями главного тренера «Баварии» Ханса Дитера Флика, который покинет клуб в конце сезона.

Однако представители Флика сообщили, что тренер близок к подписанию контракта со сборной Германии.

Сейчас «Барселону» возглавляет Рональд Куман. Ранее сообщалось о том, что его может заменить Йорди Кройф.