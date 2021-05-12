Барселона интересовалась Фликом. Но он идет в сборную Германии

«Барселона» связывалась с представителями главного тренера «Баварии» Ханса Дитера Флика, который покинет клуб в конце сезона.
Однако представители Флика сообщили, что тренер близок к подписанию контракта со сборной Германии.
Сейчас «Барселону» возглавляет Рональд Куман. Ранее сообщалось о том, что его может заменить Йорди Кройф.
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Источник — ESPN
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