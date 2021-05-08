Флик провел переговоры относительно назначения в сборную Германии

Наставник «Баварии» вскоре возглавит Бундестим

  • 08.05.2021 13:00
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Флик провел переговоры относительно назначения в сборную Германии
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик подтвердил, что провел переговоры с представителями Федерации футбола Германии о назначении на пост наставника национальной сборной.

«У нас были переговоры – в том числе, с генеральным менеджером сборной Оливером Бирхоффом. Стать главным тренером национальной команды – это что-то особенное», – сказал Флик.

Напомним, что текущий тренер сборной Германии Йоахим Лев покинет команду после Евро.

Ранее Флик принял решение покинуть «Баварию» в конце сезона.

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Источник — AP News

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