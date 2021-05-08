Флик провел переговоры относительно назначения в сборную Германии

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик подтвердил, что провел переговоры с представителями Федерации футбола Германии о назначении на пост наставника национальной сборной.
«У нас были переговоры – в том числе, с генеральным менеджером сборной Оливером Бирхоффом. Стать главным тренером национальной команды – это что-то особенное», – сказал Флик.
Напомним, что текущий тренер сборной Германии Йоахим Лев покинет команду после Евро.
Ранее Флик принял решение покинуть «Баварию» в конце сезона.
Источник — AP News
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