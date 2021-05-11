Авангард – Волынь – 2:1. Видео голов и обзор матча

В уик-энд прошел поединок 25-го тура Первой лиги чемпионата Украины.
Смотрите видео голов и обзор матча «Авангард» Краматорск – «Волынь» Луцк – 2:1.
Голы: Скотаренко, 80, Толочко, 90+1 – Приймак, 11.
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Роман Толочко (Авангард Кр).
|80'
|ГОЛ ! Мяч забил Денис Скотаренко (Авангард Кр).
|11'
|ГОЛ ! Мяч забил Владислав Приймак (Волынь).
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Источник — Sport.ua
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ПРИДІЛІТЬ БУДЬ-ЛАСКА УВАГУ -------- з АВАНГАРДОМ (КРАМАТОРСЬК)) на 90хв. матчу НЕ ЗРОЗУМІЛИЙ ПЕНАЛЬТІ в ВОРОТА ВОЛИНІ((((футболіст Приндета навіть не ставив ногу,
і не відбирав м'яча в гравця Авангарду, міг і забивати гравець якби не малював ПЕНАЛЬТІ)) а також в Приндети був """ступор гравця""" і його руки були підняті взагалі до гори(вверх))) --------"""""НЕ ТОРКАВСЯ і НЕ ЧІПАЮ, не стріляйте, БО ЗДАЮСЯ"""""
ПРИДІЛІТЬ БУДЬ-ЛАСКА УВАГУ -------- з АВАНГАРДОМ (КРАМАТОРСЬК)) на 90хв. матчу НЕ ЗРОЗУМІЛИЙ ПЕНАЛЬТІ в ВОРОТА ВОЛИНІ((((футболіст Приндета навіть не ставив ногу,
і не відбирав м'яча в гравця Авангарду, міг і забивати гравець якби не малював ПЕНАЛЬТІ)) а також в Приндети був """ступор гравця""" і його руки були підняті взагалі до гори(вверх))) --------"""""НЕ ТОРКАВСЯ і НЕ ЧІПАЮ, не стріляйте, БО ЗДАЮСЯ"""""
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