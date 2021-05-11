25-й тур
Авангард Кр
2 : 1
Волынь
07.05.2021, FT

Авангард – Волынь – 2:1. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 25-го тура Первой лиги чемпионата Украины

  • 11.05.2021 02:45
  • 24 просмотра
  • 2 комментария
Авангард – Волынь – 2:1. Видео голов и обзор матча
© ФК Авангард

В уик-энд прошел поединок 25-го тура Первой лиги чемпионата Украины.

Смотрите видео голов и обзор матча «Авангард» Краматорск – «Волынь» Луцк – 2:1.

Голы: Скотаренко, 80, Толочко, 90+1 – Приймак, 11.

События матча
90' ГОЛ ! Мяч забил Роман Толочко (Авангард Кр).
80' ГОЛ ! Мяч забил Денис Скотаренко (Авангард Кр).
11' ГОЛ ! Мяч забил Владислав Приймак (Волынь).
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Grigorio666
    online
      Grigorio666, 11.05.2021 04:03
    0
    ВИ УВАЖНО ДИВИЛИСЯ ОСТАННІ МАТЧІ ВОЛИНІ::::::::::::::::::: з ПОЛІССЯМ 1:0 і з АВАНГАРДОМ ???????¿????.?..???!...??????!?!???????????????????????
    ПРИДІЛІТЬ БУДЬ-ЛАСКА УВАГУ -------- з АВАНГАРДОМ (КРАМАТОРСЬК)) на 90хв. матчу НЕ ЗРОЗУМІЛИЙ ПЕНАЛЬТІ в ВОРОТА ВОЛИНІ((((футболіст Приндета навіть не ставив ногу,
    і не відбирав м'яча в гравця Авангарду, міг і забивати гравець якби не малював ПЕНАЛЬТІ)) а також в Приндети був """ступор гравця""" і його руки були підняті взагалі до гори(вверх))) --------"""""НЕ ТОРКАВСЯ і НЕ ЧІПАЮ, не стріляйте, БО ЗДАЮСЯ"""""
    Ссылка
    Grigorio666
    online
      Grigorio666, 11.05.2021 03:53
    0
    АБО ВОЛИНЬ ЗЛИВАЄТЬСЯ САМА АБО БІЛЬШЕ ВСЬОГО ХТОСЬ керівництва(((ЗАМОЖНИХ ЛЮДЕЙ))))) трьох клубів: А ЦЕ : ЧОРНОМОРЕЦЬ, АГРОБІЗНЕС, МЕТАЛІСТ 1925 - ПОДИВІТЬСЯ ДВА ПОПЕРЕДНІ МАТЧІ ЗА УЧАСЮ ФК "ВОЛИНІ" ТОПЛЯТЬ і ПРОПЛАТИЛИ ((((( АБО СУДДЯМ АБО в самій команді і можливо не одна ОСОБА ЗЛИВАЄ ВИХІД КЛУБУ в ВИЩУ ЛІГУ?¿??????!!!!!!!!!!!!!!!!!¡¡!!!!!!!!!!
    Ссылка
    Grigorio666
    online
      Grigorio666, 11.05.2021 04:03
    0
    ВИ УВАЖНО ДИВИЛИСЯ ОСТАННІ МАТЧІ ВОЛИНІ::::::::::::::::::: з ПОЛІССЯМ 1:0 і з АВАНГАРДОМ ???????¿????.?..???!...??????!?!???????????????????????
    ПРИДІЛІТЬ БУДЬ-ЛАСКА УВАГУ -------- з АВАНГАРДОМ (КРАМАТОРСЬК)) на 90хв. матчу НЕ ЗРОЗУМІЛИЙ ПЕНАЛЬТІ в ВОРОТА ВОЛИНІ((((футболіст Приндета навіть не ставив ногу,
    і не відбирав м'яча в гравця Авангарду, міг і забивати гравець якби не малював ПЕНАЛЬТІ)) а також в Приндети був """ступор гравця""" і його руки були підняті взагалі до гори(вверх))) --------"""""НЕ ТОРКАВСЯ і НЕ ЧІПАЮ, не стріляйте, БО ЗДАЮСЯ"""""
    Ссылка
    Grigorio666
    online
      Grigorio666, 11.05.2021 03:53
    0
    АБО ВОЛИНЬ ЗЛИВАЄТЬСЯ САМА АБО БІЛЬШЕ ВСЬОГО ХТОСЬ керівництва(((ЗАМОЖНИХ ЛЮДЕЙ))))) трьох клубів: А ЦЕ : ЧОРНОМОРЕЦЬ, АГРОБІЗНЕС, МЕТАЛІСТ 1925 - ПОДИВІТЬСЯ ДВА ПОПЕРЕДНІ МАТЧІ ЗА УЧАСЮ ФК "ВОЛИНІ" ТОПЛЯТЬ і ПРОПЛАТИЛИ ((((( АБО СУДДЯМ АБО в самій команді і можливо не одна ОСОБА ЗЛИВАЄ ВИХІД КЛУБУ в ВИЩУ ЛІГУ?¿??????!!!!!!!!!!!!!!!!!¡¡!!!!!!!!!!
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