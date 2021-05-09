Стало известно, почему Сачко и Симинина не было на матче Волыни

Наставник команды отсутствовал по семейным обстоятельствам, капитан заболел

  • 09.05.2021 12:14
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Стало известно, почему Сачко и Симинина не было на матче Волыни
© ФК Волынь. Василий Сачко

На поединке 25 тура Первой лиги «Авангард» — «Волынь» (1:2) отсутствовали главный тренер лучан Василий Сачко и капитан команды Сергей Симинин.

Сачко не поехал на выезд по семейным обстоятельствам, а у Симинина поднялась температура, было решено оставить его дома.

Сачко и Симинин будут принимать участие в подготовке «Волыни» к перенесенному поединку 14 тура с «Прикарпатьем», который состоится 12 мая. Несмотря на два поражения подряд, в Житомире и Краматорске, задача на сезон у лучан остается прежней — завоевание путевки в элитный дивизион.

«Волынь» занимает шестое место в Первой лиге, набрав 37 очков и имея два матча в запасе.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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