Стало известно, почему Сачко и Симинина не было на матче Волыни

На поединке 25 тура Первой лиги «Авангард» — «Волынь» (1:2) отсутствовали главный тренер лучан Василий Сачко и капитан команды Сергей Симинин.

Сачко не поехал на выезд по семейным обстоятельствам, а у Симинина поднялась температура, было решено оставить его дома.

Сачко и Симинин будут принимать участие в подготовке «Волыни» к перенесенному поединку 14 тура с «Прикарпатьем», который состоится 12 мая. Несмотря на два поражения подряд, в Житомире и Краматорске, задача на сезон у лучан остается прежней — завоевание путевки в элитный дивизион.

«Волынь» занимает шестое место в Первой лиге, набрав 37 очков и имея два матча в запасе.