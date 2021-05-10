Атлетико Мадрид

В среду, 12-го мая, в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» в рамках матча 36-го тура чемпионата Испании местный «Атлетико» примет «Реал Сосьедад» из Сан-Себастьяна. Стартовый свисток арбитра Гильермо Куадры Фернандеса прозвучит в 23:00 по киевскому времени.

«Атлетико»

Сейчас судьба чемпионского титула в руках «матрасников». Благодаря ничьей в прошлом туре с «Барселоной» мадридцы находятся на поул-позишн. На руку сыграли и конкуренты «Атлетико» - «Реал» и «Севилья» расписали мировую. Теперь в активе команды Диего Симеоне 77 очков и первое место в турнирной таблице. Она лишь на два пункта опережает «Реал» и «Барселону», а также на шесть баллов «Севилью». Таким образом, в случае трех побед в последних трех матчах футболисты «Атлетико» поднимут над головой чемпионский титул. Помимо «Сосьедада» соперниками «матрасников» будут «Осасуна» и «Вальядолид». Думается, что эти команды вполне даже по силам мадридцам.

Еще несколько месяцев назад «Атлетико» был явным лидером и опережал соперников более, чем на десять очков, а сейчас уже борьба за титул возобновилась. В последнее время команда играет крайне нестабильно. Тому подтверждение поражения от «Севильи» и «Атлетика», а также ничьи с «Хетафе» и «Бетисом». Из Лиги чемпионов подопечные Симеоне вылетели на стадии 1/8 финала, уступив финалисту турнира лондонскому «Челси».

Конечно, «Атлетико» является явным фаворитом этого матча. «Матрасники» должны побеждать и на шаг приближаться к чемпионскому титулу, однако «Реал Сосьедад» в этом сезоне выглядит очень хорошо и может «поставить подножку» команде из столицы Испании.

«Реал Сосьедад»

«Бело-голубые» в последних четырех матчах добыли три победы и находятся в хорошей форме. «Сосьедад» переиграл «Сельту», «Эйбар» и «Эльче», но уступил «Уэске». В турнирной таблице испанской Примеры команда из Сан-Себастьяна расположилась на пятом месте. В ее активе 56 очков. Подопечные Иманоля Альгуасиля уже не смогут побороться за четверку сильнейших, однако намерены сохранить пятую позицию, чтобы выступить в следующем сезоне Лиги Европы. Сейчас они опережают на четыре очка «Вильярреал» и на пять пунктов «Бетис». Так что оступаться также нельзя, ведь соперники наступают.

С большой долей вероятности поединок против «Атлетико» пропустят сразу шесть игроков «Реала Сосьедад», которые находятся на больничном. Это Урко Гонсалес, Микель Мерино, Айхен Муньос, Хон Пачеко, Лука Сангальи и Карлос Фернандес.

История встреч

«Атлетико» имеет ощутимое преимущество в личных матчах. «Матрасники» добыли 77 побед в 159 матчах. Еще 47 викторий на счету «Сосьедада» и 35 ничейных результатов.

В матче первого круга «Атлетико» на выезде уверенно переиграл «Реал Сосьедад» благодаря голам Марио Эрмосо и Маркоса Льоренте.

Ориентировочные составы:

«Атлетико»: Облак, Коке, Эрмосо, Фелипе, Савич, Триппьер, Льоренте, Сауль, Карраско, Корреа, Суарес.

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Горосабель, Элустондо, Ле Норман, Монреаль, Гевара, Гуриди, Оярсабаль, Сильва, Янузай, Исак.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что этот поединок завершится победой хозяев, а потому нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.63 по линии Parimatch.

12 мая, среда