36-й тур
Атлетико Мадрид
2 : 1
Реал Сосьедад
12.05.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Атлетико переиграл Реал Сосьедад и близок к чемпионству в Испании

Клубу из Мадрида еще нужно удачно провести два матча Ла Лиги

  • 13.05.2021 00:59
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Атлетико переиграл Реал Сосьедад и близок к чемпионству в Испании
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 36-го тура чемпионата Испании «Атлетико» переиграл «Реал Сосьедад» (2:1).

Атлетико близок к чемпионству. Клубу из Мадрида еще нужно удачно провести два матча Ла Лиги.

Топ лидеров Ла Лиги: «Атлетико» (80), «Барселона» (76), «Реал» (75), «Севилья» (74), «Реал Сосьедад» (56), «Бетис» (54), «Вильярреал» (52).

Ла Лига. 36-й тур

«Атлетико» – «Реал Сосьедад» – 2:1

Голы: Карраско, 16, Корреа, 28 – Субельдия, 83.

«Атлетико»: Облак, Савич, Триппьер, Эрмосо, Фелипе, Сауль (Кондогбиа, 73), Карраско, Льоренте, Коке, Корреа (Жоау Феликс, 73), Суарес (Лоди, 81).

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Монреаль (Лопес, 59), Сальдуа, Элустондо (Субельдия, 69), Саньян (Пачеко, 59), Ойарсабаль (Меркеланс, 69), Субименди, Барренечеа, Гуриди, Порту, Исак (Баутиста, 46).

Турнирная таблица Ла Лиги

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Источник — Sport.ua

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