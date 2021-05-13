Атлетико переиграл Реал Сосьедад и близок к чемпионству в Испании

В матче 36-го тура чемпионата Испании «Атлетико» переиграл «Реал Сосьедад» (2:1).
Атлетико близок к чемпионству. Клубу из Мадрида еще нужно удачно провести два матча Ла Лиги.
Топ лидеров Ла Лиги: «Атлетико» (80), «Барселона» (76), «Реал» (75), «Севилья» (74), «Реал Сосьедад» (56), «Бетис» (54), «Вильярреал» (52).
Ла Лига. 36-й тур
«Атлетико» – «Реал Сосьедад» – 2:1
Голы: Карраско, 16, Корреа, 28 – Субельдия, 83.
«Атлетико»: Облак, Савич, Триппьер, Эрмосо, Фелипе, Сауль (Кондогбиа, 73), Карраско, Льоренте, Коке, Корреа (Жоау Феликс, 73), Суарес (Лоди, 81).
«Реал Сосьедад»: Ремиро, Монреаль (Лопес, 59), Сальдуа, Элустондо (Субельдия, 69), Саньян (Пачеко, 59), Ойарсабаль (Меркеланс, 69), Субименди, Барренечеа, Гуриди, Порту, Исак (Баутиста, 46).
Турнирная таблица Ла Лиги
Источник — Sport.ua
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