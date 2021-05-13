В поединке 36-го тура чемпионата Испании по футболу мадридский «Атлетико» взял верх над «Сосьедадом» со счетом 2:1.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Атлетико» — «Сосьедад» — 2:1
Голы: Феррейра-Карраско, 16, Корреа, 28 — Субельдия, 83
События матча
|83'
|ГОЛ ! Мяч забил Игор Субельдия (Реал Сосьедад).
|28'
|ГОЛ ! Мяч забил Анхель Корреа (Атлетико Мадрид).
|16'
|ГОЛ ! Мяч забил Янник Феррейра-Карраско (Атлетико Мадрид).
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Источник — Sport.ua
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