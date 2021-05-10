Металлист 1925 в Киеве сыграл вничью с Оболонью

Харьковчане не воспользовались шансом оторваться от четвёртого места на четыре очка

  • 10.05.2021 17:36
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Металлист 1925 в Киеве сыграл вничью с Оболонью

 

В 25-ом туре «Металлисту 1925» предстояло сыграть с киевской «Оболонью» на её поле. Для харьковской команды матч имел большое значение. Понятно, что для команды, ведущей борьбу за повышение в классе, все матчи важны и значимы. Но был один нюанс, киевский матч проводился последним в туре и был назначен на субботу, в то время как остальные игры тура проходили в пятницу. Харьковчане прекрасно знали результаты команд, ведущих, как и они, борьбу за путёвки в УПЛ. Команды «Агробизнес» и «Волынь» проиграли свои матчи, а именно они наступали «на пятки» харьковской команде, идущей на третьем месте. Одесский «Черноморец», находящийся на ступеньку выше харьковчан тоже оступился, сыграв свой матч вничью. Победный результат в Киеве давал возможность подопечным Кривенцова уйти в хороший отрыв от преследователей и на расстояние вытянутой руки приблизиться к морякам.

Против «Оболони», как свидетельствует статистика, харьковчанам всегда было сложно играть. В пяти предыдущих  матчах соперников – на счету «пивоваров» четыре победы. Перед стартом чемпионата болельщики и специалисты футбола считали, что киевская «Оболонь» будет одним из претендентов на выход в УПЛ. В 14-ти осенних матчах киевляне набрала 22 очка, а в 9 весенних играх было набрано лишь 11 очков. В итоге 33 очка и 8-ая строчка в турнирной таблице. Киевская команда не оправдала ожиданий своих болельщиков и за повышение в классе не борется, отставание от третьей команды составляет 13 очков. Причём перед встречей с харьковчанами «пивовары» проиграли три матча подряд. И в этих трёх играх было пропущено 9 голов. Кроме того, после всех этих неудач был уволен коуч киевлян Павел Яковенко. Обязанности главного тренера сейчас временно возложены на Валерия Иващенко.

Смена тренера тут же отразилась и на составе «Оболони», в который вернулись Назарий Федоривский и Павел Лукьянчук. В запасе же остались Алексей Майданевич и Александр Батальский. У гостей с первых минут остался на скамейке Виталий Кольцов, а на поле вышли Крыськив, Голодюк и Батюшин, которым с флангов полузащиты помогали Габелок и Савин. На острие же атаки действовал Дерек, правда, недолго. Уже в дебюте бразилец получил травму, в результате которой даже не сумел самостоятельно покинуть поле. Вместо него в срочном порядке на поле появился Валерий Блажко, который вышел на позицию центрального нападающего вместо травмированного бразильца. И именно  молодой центрфорвард харьковчан мог открывать счёт в матче, когда прошла длиннющая диагональ от Западни и Голодюк сбрасывал ему под удар. Но Блажко отличится не смог, заблокировал его удар Лукьянчук. Хозяева ответили моментом Мурзы, который ударом в падении через себя замыкал навес Голикова с правого фланга, но пробил уж очень неточно. 

Зато «Оболонь» смогла забить на 15-ой минуте. Матяж подключил на правом фланге Медынского, пошла подача, и форвард Щебетун в падении левой ногой пробросил мяч мимо Сидоренко – 1:0. Этот гол стал пятым в чемпионате для бывшего нападающего дубля киевского «Динамо» и запорожского «Металлурга». «Металлист 1925» не упал духом – буквально тут же после подачи с правого фланга ловил мяч себе на ногу Савин, но не сумел как следует ударить и с хорошей позиции запустил кожаного в небеса. Позже также неудачно замыкал прострел Шершень. И всё-таки харьковчане сполна использовали остаток первого тайма и забили «гол в раздевалку». Перед забитым голом на последней минуте первого тайма Крыскива снесли в штрафной площадке, полузащитник гостей упал несколько картинно и арбитр вынес ему предупреждение за симуляцию. Хотя нарушение имело место, и рефери должен был указать на «точку». Справедливость восторжествовала через одну минуту в компенсированное к тайму время. После очередного прострела с правого фланга от Голодюка, вратарь Федоривский ногой отбил мяч в центр, где никто не успел прикрыть Крыськива. Полузащитник метров из восьми расстрелял ворота – 1:1.

При равном счете «Металлист 1925» заиграл намного увереннее. Гости с началом второго тайма бросились вперёд, и если удар Батюшина соперники заблокировали, то уже вскоре Крыськив метров из 20-ти едва не закрутил в дальний угол. Ближе к концовке матча завелись киевляне. Савченко чудом не забил с убойнейшей позиции. Потом Суханов с опасной позиции пробил мимо ворот, а прицельный удар Медынского потащил в прыжке Сидоренко. Но при этом «Оболонь» могла и пропустить. После углового от Савина неожиданно по собственным воротам бил головой Суханов, но неудачно вышедшего Федоривского на линии ворот подстраховал Мате.

В итоге ничья. Харьковчане сыграли 12-ый подряд беспроигрышный матч. Третье место по-прежнему у них и они лишь на 2 очка опережают «Агробизнес», идущий на 4-ом месте, а будь удачливее и настырнее в киевском матче отрыв мог составлять 4 очка. Киевляне остались на 8-ом месте и у них теперь в активе 34 очка. В следующем туре харьковская команда примет дома ровенский «Верес». Встретятся две команды, которые весной играют лучше всех и являются единственными коллективами в Первой лиге, которые ни разу не проиграли после зимней паузы.

«Оболонь» – «Металлист 1925» 1:1

Голы: Щебетун (15) - Крыськив (45+1).
«Оболонь»: Федоривский, Суханов, Мате, Безуглый, Голиков (Майданевич 73), Лобов (Савченко 57), Лукьянчук, Мединский, Мурза (Слободян 83), Матяж, Щебетун (Скидан 90+2).
«Металлист 1925»: Сидоренко, Жичиков, Шершень, Ткачук, Западня, Савин (Ченбай 84), Крыськив, Батюшин, Голодюк (Кольцов 87), Габелок, Дерек (Блажко 4 (Дмитренко 79)).
Предупреждения: Матяж (45+1), Савченко (64), Щебетун (82) - Крыськив (45), Шершень (47).

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Анатолий Хамаев, Sport.ua

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