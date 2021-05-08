Первая лига. Металлист-1925 потерял очки в матче с Оболонью

«Металлист-1925» в матче Первой лиги встречался с «Оболонью», имея возможность укрепить свои позиции в топ-3.
В итоге встреча завершилась вничью 1:1.
«Металлист» остался 3-м, увеличив отрыв от 4-го «Агробизнеса» до двух очков.
Первая лига. 25-й тур
Оболонь - Металлист-1925 1:1
Голы: Щебетун, 15 - Крыськив, 45
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Источник — Sport.ua
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Пусть там и сидят. Будут с Металлом дербиться.
Пусть там и сидят. Будут с Металлом дербиться.
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