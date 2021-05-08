25-й тур
Оболонь
1 : 1
Металлист 1925
08.05.2021, FT

Первая лига. Металлист-1925 потерял очки в матче с Оболонью

Харьковская команда остается в топ-3

  • 08.05.2021 18:50
  • 808 просмотров
  • 1 комментарий
Первая лига. Металлист-1925 потерял очки в матче с Оболонью
© metalist1925.com

«Металлист-1925» в матче Первой лиги встречался с «Оболонью», имея возможность укрепить свои позиции в топ-3.

В итоге встреча завершилась вничью 1:1.

«Металлист» остался 3-м, увеличив отрыв от 4-го «Агробизнеса» до двух очков.

Первая лига. 25-й тур

Оболонь - Металлист-1925 1:1
Голы: Щебетун, 15 - Крыськив, 45

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    090545
    online
      090545, 08.05.2021 18:58
    0
    Окуляры)))
    Пусть там и сидят. Будут с Металлом дербиться.
    Ссылка
    090545
    online
      090545, 08.05.2021 18:58
    0
    Окуляры)))
    Пусть там и сидят. Будут с Металлом дербиться.
    Ссылка
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