В матче 25-го тура Первой лиги Украины киевская «Оболонь» и харьковский «Металлист 1925» сыграли вничью со счетом 1:1.
События матча
|45'
|ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Крыськив (Металлист 1925).
|15'
|ГОЛ ! Мяч забил Алексей Щебетун (Оболонь).
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Источник — Sport.ua
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