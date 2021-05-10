Рейтинг WTA. Свитолина покинула топ-5, новый рекорд Соболенко

Анастасия Соболева набирает обороты

  • 10.05.2021 11:16
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Рейтинг WTA. Свитолина покинула топ-5, новый рекорд Соболенко
© Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Женская теннисная ассоциация опубликовала новую версию рейтинга по результатам грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде. Победительница соревнований Арина Соболенко из Беларуси поднялась в мировой классификации на три строчки, обновив личный рекорд – четвертое место. 
 
Также в топ-10 вернулась чешка Петра Квитова, а вот Кики Бертенс из Нидерландов не смогла защитить победу на испанских кортах образца 2019-го и опустилась сразу на 17-е место.

Топ-10 рейтинга WTA


 
Что касается украинок, то Элина Свитолина впервые с сентября прошлого года покинула топ-5, теперь она шестая. Солидно добавила Ангелина Калинина, которая на прошлой неделе выиграла 60-тысячник в Загребе. Также потихоньку доходят очки за турниры ITF и нашей новой надежде Анастасии Соболевой, которая не так давно лишь появилась в рейтинге. Много потеряла Катерина Козлова, в 2019-м году она выдала слишком удачный перфоманс на кортах Мадрида, чтобы суметь его повторить и на этот раз. У остальных изменения незначительные.

Украинки в рейтинге WTA

В Чемпионской гонке Эшли Барти вырывается далеко вперед, Соболенко вошла в топ-3. Элина Свитолина делит восьмую строчку вместе с двумя другими теннисистками, но по дополнительным параметрам она пока девятая.

Чемпионская гонка WTA

Украинки в Чемпионской гонке WTA

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Источник — Sport.ua

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