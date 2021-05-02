Калинина уничтожила россиянку в финале турнира в Загребе

Украинская теннисистка Ангелина Калинина одержала победу 60-тысячнике ITF в Загребе. В финале украинка разгромила россиянку Камиллу Рахимову. Калинина одержала победу со счетом 6:1, 6:3.
Ангелина выиграла свой второй турнир ITF подряд. Ранее украинка выиграла турнир в Оэйраше.
Также Калинина проводит серию из 10-ти побед подряд.
Благодаря выигрышу на турнире в Загребе Калинина улучшит свое положение на 28 позиций в рейтинге WTA и займет 137-е место.
Отметим, что несколько недель назад другая украинка Марта Костюк обыграла Рахимову на турнире в Стамбуле.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.