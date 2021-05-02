Калинина уничтожила россиянку в финале турнира в Загребе

Украинская теннисистка Ангелина Калинина одержала победу 60-тысячнике ITF в Загребе. В финале украинка разгромила россиянку Камиллу Рахимову. Калинина одержала победу со счетом 6:1, 6:3.

Ангелина выиграла свой второй турнир ITF подряд. Ранее украинка выиграла турнир в Оэйраше.

Также Калинина проводит серию из 10-ти побед подряд.

Благодаря выигрышу на турнире в Загребе Калинина улучшит свое положение на 28 позиций в рейтинге WTA и займет 137-е место.

Отметим, что несколько недель назад другая украинка Марта Костюк обыграла Рахимову на турнире в Стамбуле.