Калинина уничтожила россиянку в финале турнира в Загребе

Украинка отдала сопернице всего четыре гейма

  • 02.05.2021 13:01
  • 534 просмотра
  • 2 комментария
Калинина уничтожила россиянку в финале турнира в Загребе
© Getty Images/Global Images Ukraine

Украинская теннисистка Ангелина Калинина одержала победу 60-тысячнике ITF в Загребе. В финале украинка разгромила россиянку Камиллу Рахимову. Калинина одержала победу со счетом 6:1, 6:3. 

Ангелина выиграла свой второй турнир ITF подряд. Ранее украинка выиграла турнир в Оэйраше.

Также Калинина проводит серию из 10-ти побед подряд.

Благодаря выигрышу на турнире в Загребе Калинина улучшит свое положение на 28 позиций в рейтинге WTA и займет 137-е место.

Отметим, что несколько недель назад другая украинка Марта Костюк обыграла Рахимову на турнире в Стамбуле.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Elis
    online
      Elis, 02.05.2021 13:16
    0
    Молодець, Ангеліна! Просто змела суперницю з корту! Бажаю продовжити вдалу серію з перемог, мотивація чудова!
    Ссылка
    Sashamar
    online
      Sashamar, 02.05.2021 13:12
    +1
    ... і коли в тебе потоплені всі лінкори, маленький рейдер продовжує бій...
    Ссылка
    Sashamar
    online
      Sashamar, 02.05.2021 13:12
    +1
    ... і коли в тебе потоплені всі лінкори, маленький рейдер продовжує бій...
    Ссылка
    Elis
    online
      Elis, 02.05.2021 13:16
    0
    Молодець, Ангеліна! Просто змела суперницю з корту! Бажаю продовжити вдалу серію з перемог, мотивація чудова!
    Ссылка
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