Калинина выиграла первый титул за два года

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№164 WTA) выиграла финал 25-тысячника ITF в португальском Оэйраше.



В матче за титул украинка, посеянная на турнире под третьим номером, переиграла представительницу Южной Кореи Чан Су Джон (№320 WTA).



Оэйраш. Финал

Ангелина Калинина (Украина) – Чан Су Джон (Южная Корея) – 6:4, 4:6, 6:4



Отметим, что предыдущий раз Калинина выигрывала турнир ITF летом 2019 года.



Для Ангелины это уже 11-й титул ITF в карьере.