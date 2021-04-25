Калинина выиграла первый титул за два года

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№164 WTA) выиграла финал 25-тысячника ITF в португальском Оэйраше.
В матче за титул украинка, посеянная на турнире под третьим номером, переиграла представительницу Южной Кореи Чан Су Джон (№320 WTA).
Оэйраш. Финал
Ангелина Калинина (Украина) – Чан Су Джон (Южная Корея) – 6:4, 4:6, 6:4
Отметим, что предыдущий раз Калинина выигрывала турнир ITF летом 2019 года.
Для Ангелины это уже 11-й титул ITF в карьере.
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Источник — Sport.ua
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