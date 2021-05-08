Соболенко выиграла турнир в Мадриде, обыграв в финале первую ракетку мира

Восьмого мая состоялся финал на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде.
В матче за титул сошлись лидер мирового рейтинга Эшли Барти и седьмая ракетка мира Арина Соболенко. Победу одержала теннисистка из Беларуси.
Мадрид. Финал
Арина Соболенко (Беларусь) – Эшли Барти (Австралия) – 6:0, 3:6, 6:4
Это была восьмая встреча теннисисток, теперь счет равный.
Для Соболенко это уже десятый титул в карьере, но первый на грунтовых покрытиях. С новой недели она поднимется на четвертую строчку мирового рейтинга.
Барти проиграла матч на красной глине впервые с турнира в Риме-2019, прервалась серия из 16 побед подряд.
Ранее эти теннисистки разыграли победу на соревнованиях в Штутгарте.
Источник — Sport.ua
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