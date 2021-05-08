Соболенко выиграла турнир в Мадриде, обыграв в финале первую ракетку мира

Восьмого мая состоялся финал на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде.



В матче за титул сошлись лидер мирового рейтинга Эшли Барти и седьмая ракетка мира Арина Соболенко. Победу одержала теннисистка из Беларуси.



Мадрид. Финал

Арина Соболенко (Беларусь) – Эшли Барти (Австралия) – 6:0, 3:6, 6:4



Это была восьмая встреча теннисисток, теперь счет равный.



Для Соболенко это уже десятый титул в карьере, но первый на грунтовых покрытиях. С новой недели она поднимется на четвертую строчку мирового рейтинга.



Барти проиграла матч на красной глине впервые с турнира в Риме-2019, прервалась серия из 16 побед подряд.

Ранее эти теннисистки разыграли победу на соревнованиях в Штутгарте.