Соболенко выиграла турнир в Мадриде, обыграв в финале первую ракетку мира

Теннисистка из Беларуси взяла реванш за недавнее поражение в Штутгарте

  • 08.05.2021 21:27
  • 1204 просмотра
  • 5 комментариев
Соболенко выиграла турнир в Мадриде, обыграв в финале первую ракетку мира
© Getty Images/Global Images Ukraine. Арина Соболенко

Восьмого мая состоялся финал на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде.
 
В матче за титул сошлись лидер мирового рейтинга Эшли Барти и седьмая ракетка мира Арина Соболенко. Победу одержала теннисистка из Беларуси.
 
Мадрид. Финал
Арина Соболенко (Беларусь) – Эшли Барти (Австралия) – 6:0, 3:6, 6:4
 
Это была восьмая встреча теннисисток, теперь счет равный.
 
Для Соболенко это уже десятый титул в карьере, но первый на грунтовых покрытиях. С новой недели она поднимется на четвертую строчку мирового рейтинга.
 
Барти проиграла матч на красной глине впервые с турнира в Риме-2019, прервалась серия из 16 побед подряд.

Ранее эти теннисистки разыграли победу на соревнованиях в Штутгарте.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Denmark1107
    online
      Denmark1107, 08.05.2021 21:46
    0
    Молодець Аріна!!! Багато у чому додала, + помудрішала.
    Ссылка
    Nikas
    online
      Nikas, 08.05.2021 21:37
    0
    Жаль не было классики в финале Свитолина-Барти или Свитолина-Сирена
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 08.05.2021 21:36
    +1
    Cподиваюсь,що Даяна.Марта і інші тенісісткі дивіліся та намотувалі на вуса
    Ссылка
    Николай Власов
    online
      Николай Власов, 08.05.2021 21:33
    +2
    ПРИМИТЕ МОИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ПОБЕДОЙ ИСКРЕНЕ РАД ЗА ВАС ПРИВЕТ ВАМ ИЗ УКРАИНЫ ИЗ СЛАВНОГО ГОРОДА МАРИУПОЛЯ
    Ссылка
    Kle
    online
      Kle, 08.05.2021 21:33
    +1
    Классный реванш с баранкой взамен Барти! Прервалась победная поступь австралийки!Молодец, Арина!
    Ссылка
    Николай Власов
    online
      Николай Власов, 08.05.2021 21:33
    +2
    ПРИМИТЕ МОИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ПОБЕДОЙ ИСКРЕНЕ РАД ЗА ВАС ПРИВЕТ ВАМ ИЗ УКРАИНЫ ИЗ СЛАВНОГО ГОРОДА МАРИУПОЛЯ
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 08.05.2021 21:36
    +1
    Cподиваюсь,що Даяна.Марта і інші тенісісткі дивіліся та намотувалі на вуса
    Ссылка
    Kle
    online
      Kle, 08.05.2021 21:33
    +1
    Классный реванш с баранкой взамен Барти! Прервалась победная поступь австралийки!Молодец, Арина!
    Ссылка
    Denmark1107
    online
      Denmark1107, 08.05.2021 21:46
    0
    Молодець Аріна!!! Багато у чому додала, + помудрішала.
    Ссылка
    Nikas
    online
      Nikas, 08.05.2021 21:37
    0
    Жаль не было классики в финале Свитолина-Барти или Свитолина-Сирена
    Ссылка
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