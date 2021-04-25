Здесь могла быть Свитолина. Барти обыграла Соболенко в финале Штутгарта

25 апреля состоялся финал на грунтовом турнире WTA 500 в Штутгарте.



В матче за титул лидер мирового рейтинга австралийка Эшли Барти одолела седьмую ракетку мира Арину Соболенко из Беларуси.



Штутгарт. Финал

Эшли Барти (Австралия) – Арина Соболенко (Беларусь) – 3:6, 6:0, 6:3



Отметим, что Барти выиграла уже третий титул в текущем сезоне (ранее это были соревнования в Майами и в мельбурне) и 11-й в карьере. По пути в финал ей пришлось обыграть трех соперниц их первой десятки мирового рейтинга. В Чемпионской гонке Эшли выходит на первое место, опередив Наоми Осаку.



Соболенко ранее трижды обыгрывала Барти, но каждый раз делала это в Азии. В Европе, Австралии и в Америке побеждала Эшли.

В полуфинале Барти с камбэком обыграла украинку Элину Свитолину.