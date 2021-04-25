Здесь могла быть Свитолина. Барти обыграла Соболенко в финале Штутгарта

Первая ракетка мира выиграла первый титул на немецких кортах

  • 25.04.2021 17:08
  • 792 просмотра
  • 7 комментариев
Здесь могла быть Свитолина. Барти обыграла Соболенко в финале Штутгарта

25 апреля состоялся финал на грунтовом турнире WTA 500 в Штутгарте.
 
В матче за титул лидер мирового рейтинга австралийка Эшли Барти одолела седьмую ракетку мира Арину Соболенко из Беларуси.
 
Штутгарт. Финал
Эшли Барти (Австралия) – Арина Соболенко (Беларусь) – 3:6, 6:0, 6:3
 
Отметим, что Барти выиграла уже третий титул в текущем сезоне (ранее это были соревнования в Майами и в мельбурне) и 11-й в карьере. По пути в финал ей пришлось обыграть трех соперниц их первой десятки мирового рейтинга. В Чемпионской гонке Эшли выходит на первое место, опередив Наоми Осаку.
 
Соболенко ранее трижды обыгрывала Барти, но каждый раз делала это в Азии. В Европе, Австралии и в Америке побеждала Эшли.

В полуфинале Барти с камбэком обыграла украинку Элину Свитолину.

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    KirTheKing
      KirTheKing, 25.04.2021 17:35
    0
    Kle, 25.04.2021 17:16
    Плакала не от внзения, а что травму ноги получила, возможно, произошел спазм мышц. Ничего смешного здесь нет, даже Барти после матча палец верх показала Моюоленко и спросила, все ли в порядке у белорусам.
    шварценеггер плакал неверное от того, что самый главный элемент в теннисе, отсутствует: есть мощь, мышцы, сила удара, а мозгов как не было, так и нет, и судя по всему, уже не будет.. как и культуры поведения на корте..это было особенно видно по "рукопожатию" в конце матча. а вишенка на торте - сразу после окончания матча, качок сел на скамейку и стал есть НОВЫЙ банан..
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 25.04.2021 17:28
    0
    dudigo78, 25.04.2021 17:11
    Якийсь танк нездоланний. Головне що по грі їй далеко до легенд жіночого тенісу. Але своєю холоднокровністю, витримкою та стабільністю вона цілком такою може стати
    Це жіночий теніс. Тут стабільність і витримка можуть бути важливішими за будь-яку гру. Правда, до тих пір, поки не з'явиться чергова легенда)
    Ссылка
    Kle
    online
      Kle, 25.04.2021 17:16
    0
    vladm2013, 25.04.2021 17:13
    Соболенко бедная плакала,так ей не везло......
    Плакала не от внзения, а что травму ноги получила, возможно, произошел спазм мышц. Ничего смешного здесь нет, даже Барти после матча палец верх показала Моюоленко и спросила, все ли в порядке у белорусам.
    Ссылка
    Kle
    online
      Kle, 25.04.2021 17:14
    -1
    Барти, Осака и, возможно, Халеп и Мугуруза, какая американка- это главные претендентки на медали в одиночке в Токио, остальным без шансов...
    Ссылка
    vladm2013
    online
      vladm2013, 25.04.2021 17:13
    -2
    Соболенко бедная плакала,так ей не везло......
    Ссылка
    SASHA 202 SPORT TENNIS AND BIATLON
      SASHA 202 SPORT TENNIS AND BIATLON, 25.04.2021 17:11
    +1
    ВІДЕО МАТЧУ
    https://www.youtube.com/watch?v=oivdCbI_VZM
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 25.04.2021 17:11
    +5
    Якийсь танк нездоланний. Головне що по грі їй далеко до легенд жіночого тенісу. Але своєю холоднокровністю, витримкою та стабільністю вона цілком такою може стати
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 25.04.2021 17:11
    +5
    Якийсь танк нездоланний. Головне що по грі їй далеко до легенд жіночого тенісу. Але своєю холоднокровністю, витримкою та стабільністю вона цілком такою може стати
    Ссылка
    SASHA 202 SPORT TENNIS AND BIATLON
    online
      SASHA 202 SPORT TENNIS AND BIATLON, 25.04.2021 17:11
    +1
    ВІДЕО МАТЧУ
    https://www.youtube.com/watch?v=oivdCbI_VZM
    Ссылка
    KirTheKing
    online
      KirTheKing, 25.04.2021 17:35
    0
    Kle, 25.04.2021 17:16
    Плакала не от внзения, а что травму ноги получила, возможно, произошел спазм мышц. Ничего смешного здесь нет, даже Барти после матча палец верх показала Моюоленко и спросила, все ли в порядке у белорусам.
    шварценеггер плакал неверное от того, что самый главный элемент в теннисе, отсутствует: есть мощь, мышцы, сила удара, а мозгов как не было, так и нет, и судя по всему, уже не будет.. как и культуры поведения на корте..это было особенно видно по "рукопожатию" в конце матча. а вишенка на торте - сразу после окончания матча, качок сел на скамейку и стал есть НОВЫЙ банан..
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 25.04.2021 17:28
    0
    dudigo78, 25.04.2021 17:11
    Якийсь танк нездоланний. Головне що по грі їй далеко до легенд жіночого тенісу. Але своєю холоднокровністю, витримкою та стабільністю вона цілком такою може стати
    Це жіночий теніс. Тут стабільність і витримка можуть бути важливішими за будь-яку гру. Правда, до тих пір, поки не з'явиться чергова легенда)
    Ссылка
    Kle
    online
      Kle, 25.04.2021 17:16
    0
    vladm2013, 25.04.2021 17:13
    Соболенко бедная плакала,так ей не везло......
    Плакала не от внзения, а что травму ноги получила, возможно, произошел спазм мышц. Ничего смешного здесь нет, даже Барти после матча палец верх показала Моюоленко и спросила, все ли в порядке у белорусам.
    Ссылка
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