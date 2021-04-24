Свитолина проиграла первой ракетке мира на пути в финал турнира в Штутгарте

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) не смогла выйти в финал грунтового турнира WTA 500 в Штутгарте.
В матче 1/2 финала украинка, которая получила от организаторов четвертый номер посева, уступила лидеру мирового рейтинга австралийке Эшли Барти.
Штутгарт. Полуфинал
Элина Свитолина (Украина) – Эшли Барти (Австралия) – 6:4, 6:7(5), 2:6
Первый сет Свитолина провела практически идеально. Элина подавала на фантастическом уровне, вообще не давая шансов сопернице, во время розыгрышей действовала активно и смело. Барти начала не хуже, но в седьмом гейме у нее случился провал. Это позволило украинке зацепиться на приеме, выиграв гейм на больше-меньше. После этого до конца партии Эшли сумела выиграть лишь три розыгрыша.
Во второй партии австралийка повела 3:0 и долгое время лидировала с брейком. Но со счета 1:4 Элина начала оформлять еще один камбэк на этом турнире. Выиграв четыре гейма подряд, Свитолина вышла подавать на матч. К большому сожалению, на этот раз ничего не получилось. Завершилась партия на тай-брейке, где первый мини-брейк оформила украинка. Но после перехода Барти взяла четыре очка из пяти, сравняв счет в матче.
Судьба третьего сета решилась в третьем гейме. Элина отыграла тройной брейкпоинт, но в борьбе на больше-меньше все же уступила. До конца матча австралийка не давала шансов украинке на брейкпоинты, а в седьмом оформила еще один брейк.
Обидное поражение, ведь счастье было совсем близко. Элина достойно начала и могла завершать в двух партиях. Но стоит отдать должное Барти, как только появились шансы, она за них сразу же ухватилась. Поэтому остается только поздравить Эшли с 25-летием и пожелать удачи в финале.
Это была восьмая встреча теннисисток, Барти выиграла в третий раз.
В финале Эшли сразится с Ариной Соболенко из Беларуси (№7 WTA) или Симоной Халеп из Румынии (№3 WTA).
Свитолина сохранит пятую строчку мирового рейтинга.
Источник — Sport.ua
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.. Тепер найнеулюбленіший Мадрид чекає..
Але якщо не зважати на результат... От дивишся Світоліна - Квітова, або Світоліна - Барті і в голові різні думки на кшталт тенісної суперліги з круговими рандами . Бо якщо порівнювати з тим, що паралельно коїлося в Стамбулі (і перший півфінал, і другий), це ж зовсім інший рівень.
Тим не менше, цей турнір варто записати Еліні в актив. В перших двох сетах, особливо, у стартовому, ми нарешті побачили Еліну 3-4-річної давнини. Навіть трохи покращену, яка вдало атакує сама.Так, на три сети з лідеркою світового рейтингу її не вистачило. Але це вже щось. У нинішньому і минулому роках нічого подібного ми не бачили, та Еліна й не діставалася до таких пізніх раундів, щоб з топами грати. Відправна точка є, а чи вдасться Еліні з неї стартувати вгору, будемо дивитися у Мадриді, улюбленому Римі та на РГ. Поки констатую, що Світоліна на поточну мить потрапляє у топ-8 Чемпіонської Гонки.
https://www.youtube.com/watch?v=f9hyxIAJ6Y8
Вчера Элина во 2-ом сете сломала уверенно Петры, а относительно уверенно выиграла 3-й.
-
Заметно, что тренировки с Монфисом идут на пользу. Такой спарринг-партнер не у каждой девушки есть в WTA.
Тим не менше, цей турнір варто записати Еліні в актив. В перших двох сетах, особливо, у стартовому, ми нарешті побачили Еліну 3-4-річної давнини. Навіть трохи покращену, яка вдало атакує сама.Так, на три сети з лідеркою світового рейтингу її не вистачило. Але це вже щось. У нинішньому і минулому роках нічого подібного ми не бачили, та Еліна й не діставалася до таких пізніх раундів, щоб з топами грати. Відправна точка є, а чи вдасться Еліні з неї стартувати вгору, будемо дивитися у Мадриді, улюбленому Римі та на РГ. Поки констатую, що Світоліна на поточну мить потрапляє у топ-8 Чемпіонської Гонки.
Вчера Элина во 2-ом сете сломала уверенно Петры, а относительно уверенно выиграла 3-й.
-
Заметно, что тренировки с Монфисом идут на пользу. Такой спарринг-партнер не у каждой девушки есть в WTA.
Але якщо не зважати на результат... От дивишся Світоліна - Квітова, або Світоліна - Барті і в голові різні думки на кшталт тенісної суперліги з круговими рандами . Бо якщо порівнювати з тим, що паралельно коїлося в Стамбулі (і перший півфінал, і другий), це ж зовсім інший рівень.
https://www.youtube.com/watch?v=f9hyxIAJ6Y8
.. Тепер найнеулюбленіший Мадрид чекає..
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