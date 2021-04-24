Свитолина проиграла первой ракетке мира на пути в финал турнира в Штутгарте

Лучшая украинская теннисистка в трех сетах уступила австралийке Эшли Барти

  • 24.04.2021 18:43
  • 6260 просмотров
  • 15 комментариев
Свитолина проиграла первой ракетке мира на пути в финал турнира в Штутгарте
© Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) не смогла выйти в финал грунтового турнира WTA 500 в Штутгарте.
 
В матче 1/2 финала украинка, которая получила от организаторов четвертый номер посева, уступила лидеру мирового рейтинга австралийке Эшли Барти.
 
Штутгарт. Полуфинал
Элина Свитолина (Украина) – Эшли Барти (Австралия) – 6:4, 6:7(5), 2:6

Первый сет Свитолина провела практически идеально. Элина подавала на фантастическом уровне, вообще не давая шансов сопернице, во время розыгрышей действовала активно и смело. Барти начала не хуже, но в седьмом гейме у нее случился провал. Это позволило украинке зацепиться на приеме, выиграв гейм на больше-меньше. После этого до конца партии Эшли сумела выиграть лишь три розыгрыша.
 
Во второй партии австралийка повела 3:0 и долгое время лидировала с брейком. Но со счета 1:4 Элина начала оформлять еще один камбэк на этом турнире. Выиграв четыре гейма подряд, Свитолина вышла подавать на матч. К большому сожалению, на этот раз ничего не получилось. Завершилась партия на тай-брейке, где первый мини-брейк оформила украинка. Но после перехода Барти взяла четыре очка из пяти, сравняв счет в матче.
 
Судьба третьего сета решилась в третьем гейме. Элина отыграла тройной брейкпоинт, но в борьбе на больше-меньше все же уступила. До конца матча австралийка не давала шансов украинке на брейкпоинты, а в седьмом оформила еще один брейк.
 
Обидное поражение, ведь счастье было совсем близко. Элина достойно начала и могла завершать в двух партиях. Но стоит отдать должное Барти, как только появились шансы, она за них сразу же ухватилась. Поэтому остается только поздравить Эшли с 25-летием и пожелать удачи в финале.
 
Это была восьмая встреча теннисисток, Барти выиграла в третий раз.
 
В финале Эшли сразится с Ариной Соболенко из Беларуси (№7 WTA) или Симоной Халеп из Румынии (№3 WTA).

Свитолина сохранит пятую строчку мирового рейтинга.

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Источник — Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
    samird
    online
      samird, 24.04.2021 20:06
    +3
    Был бы у Эли инстинкт убийцы, как у Барти - давно был бы и Шлем, и первый номер. Не хватает хладнокровия в решающие моменты в ключевых матчах. Когда надо просто сделать привычную работу и добрать подранка. Эля волнуется. Халеп смогла с этим справиться в итоге. Очень надеюсь, что и Свитолина тоже сможет. А в целом уровень игры сегодня был отличный. Я получил огромное удовольствие. Если бы не эти досадные ошибки в ключевых моментах! Эх!
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    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 24.04.2021 19:37
    +4
    Все рівно позитив.В зрівнянні з тім що було в грі з Барті в Майями,то нєбо і земля.І хай трохі не вистачило Єліні за Штутгарт можна ставіти великий плюс!Хай щастить в наступних турнірах!
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    AleksMih
      AleksMih, 24.04.2021 19:23
    +1
    Пока от струн летело с обеих сторон на корте был креативный атакующий игрок, загляденье. Как только под давлением Эшли в третьм форхенд превратился в тыкву только с одним надежным бэкхендом снова беготня. А улучшать ведь можно не только фор.
    Ссылка
    introvert
    online
      introvert, 24.04.2021 19:13
    -3
    Квитова где-то в отеле злорадно улыбнулась: ну что, аукнулись кошке мышкины слезы! У Эшли та же динамика с Элиной, что у самой Элины с Петрой. До поры до времени чешка ее не замечала, а теперь проигрывает все подряд, пусть и в борьбе. Так же и у Эли с австралийкой. И с каждым проигранным матчем надежды на обратный перелом все меньше и меньше.
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    Вадім Рубік
    online
      Вадім Рубік, 24.04.2021 19:11
    +1
    Шикарный матч, але от знову.. Не вистачило елементарної холоднокровності при подачі на матч. І справді це інша більш атакуюча Світоліна
    .. Тепер найнеулюбленіший Мадрид чекає..
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    Sashamar
    online
      Sashamar, 24.04.2021 19:10
    +5
    Просто вчора Еліна зіграла більш важкий матч, ніж Еш. Барті з Плішковой зіграли фактично один сет, а Світоліна з Квітовой дійсно рубилися. От воно сьогодні й далося взнаки. А у війні нервів Барті не перемогти.
    Але якщо не зважати на результат... От дивишся Світоліна - Квітова, або Світоліна - Барті і в голові різні думки на кшталт тенісної суперліги з круговими рандами . Бо якщо порівнювати з тим, що паралельно коїлося в Стамбулі (і перший півфінал, і другий), це ж зовсім інший рівень.
    Ссылка
    pike1
    online
      pike1, 24.04.2021 19:07
    +2
    Жаль, последние два года как-то не хватает Элине совсем немного
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 24.04.2021 19:03
    +12
    От що буває, коли на корті сходяться дві топові тенісистки з сильним характером. Тільки Барті ще й спокійніша, Удав, одним словом. А перший сет Еліна відіграла майже ідеально, статистика перших подач і виграшів з них дуже красномовна. Другий почався з провалу, 0:3 та 1:4, Та витримати такий рівень у настільки рівному матчі важко навіть першій ракетці світу. Еліна переламує гру, і... як завжди, не подає на матч. Перевагу 4:2 на таї теж реалізувати не вдалося. На третю партію емоцій вже не вистачило, як учора Квітовій.
    Тим не менше, цей турнір варто записати Еліні в актив. В перших двох сетах, особливо, у стартовому, ми нарешті побачили Еліну 3-4-річної давнини. Навіть трохи покращену, яка вдало атакує сама.Так, на три сети з лідеркою світового рейтингу її не вистачило. Але це вже щось. У нинішньому і минулому роках нічого подібного ми не бачили, та Еліна й не діставалася до таких пізніх раундів, щоб з топами грати. Відправна точка є, а чи вдасться Еліні з неї стартувати вгору, будемо дивитися у Мадриді, улюбленому Римі та на РГ. Поки констатую, що Світоліна на поточну мить потрапляє у топ-8 Чемпіонської Гонки.
    Ссылка
    Vytas Meskauskas
    online
      Vytas Meskauskas, 24.04.2021 19:01
    -4
    Так и будет где-то рядом. Не умеет она выигрывать важные матчи. Подавать на матч так бездарно, висит на тай браке .
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    Vladlen
    online
      Vladlen, 24.04.2021 18:57
    +4
    Да 33 ошибки это перебор, против топ теннисисток надо играть чище.
    Ссылка
    Kle
    online
      Kle, 24.04.2021 18:56
    +10
    А счастье было так близко во 2- м сете 6:6 и 4:2 в пользу Свитолиной, но не воспользовалась своим шансом))) Ну и компанию Барти в финале, думаю, составит мощная грунтовичка Халеп...
    Ссылка
    SASHA 202 SPORT TENNIS AND BIATLON
    online
      SASHA 202 SPORT TENNIS AND BIATLON, 24.04.2021 18:53
    +2
    ВІДЕО МАТЧУ
    https://www.youtube.com/watch?v=f9hyxIAJ6Y8
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 24.04.2021 18:50
    +7
    Матч с Квитовой, только наоборот. В этот раз Барти сломала наступ Свитолиной на тайбрейке, а потом уже уверенно выиграла 3й сет.
    Вчера Элина во 2-ом сете сломала уверенно Петры, а относительно уверенно выиграла 3-й.
    -
    Заметно, что тренировки с Монфисом идут на пользу. Такой спарринг-партнер не у каждой девушки есть в WTA.
    Ссылка
    Vlad Ltava
    online
      Vlad Ltava, 24.04.2021 18:50
    +4
    Бо победа была близка НО . На третий сет просто силенок не хватило , да и Барти сегодня 25 лет .
    Ссылка
    zeka23
      zeka23, 24.04.2021 18:48
    +16
    Боролась Элина. Браво за старания, чуть не хватило на тай-брейке 2-го сета. Но это не Квитова с её "истерическим" теннисом, а Барти, номер один, она всегда хладнокровна и сконцентрирована. Прекрасный матч.
    Ссылка
    zeka23
      zeka23, 24.04.2021 18:48
    +16
    Боролась Элина. Браво за старания, чуть не хватило на тай-брейке 2-го сета. Но это не Квитова с её "истерическим" теннисом, а Барти, номер один, она всегда хладнокровна и сконцентрирована. Прекрасный матч.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 24.04.2021 19:03
    +12
    От що буває, коли на корті сходяться дві топові тенісистки з сильним характером. Тільки Барті ще й спокійніша, Удав, одним словом. А перший сет Еліна відіграла майже ідеально, статистика перших подач і виграшів з них дуже красномовна. Другий почався з провалу, 0:3 та 1:4, Та витримати такий рівень у настільки рівному матчі важко навіть першій ракетці світу. Еліна переламує гру, і... як завжди, не подає на матч. Перевагу 4:2 на таї теж реалізувати не вдалося. На третю партію емоцій вже не вистачило, як учора Квітовій.
    Тим не менше, цей турнір варто записати Еліні в актив. В перших двох сетах, особливо, у стартовому, ми нарешті побачили Еліну 3-4-річної давнини. Навіть трохи покращену, яка вдало атакує сама.Так, на три сети з лідеркою світового рейтингу її не вистачило. Але це вже щось. У нинішньому і минулому роках нічого подібного ми не бачили, та Еліна й не діставалася до таких пізніх раундів, щоб з топами грати. Відправна точка є, а чи вдасться Еліні з неї стартувати вгору, будемо дивитися у Мадриді, улюбленому Римі та на РГ. Поки констатую, що Світоліна на поточну мить потрапляє у топ-8 Чемпіонської Гонки.
    Ссылка
    Kle
    online
      Kle, 24.04.2021 18:56
    +10
    А счастье было так близко во 2- м сете 6:6 и 4:2 в пользу Свитолиной, но не воспользовалась своим шансом))) Ну и компанию Барти в финале, думаю, составит мощная грунтовичка Халеп...
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 24.04.2021 18:50
    +7
    Матч с Квитовой, только наоборот. В этот раз Барти сломала наступ Свитолиной на тайбрейке, а потом уже уверенно выиграла 3й сет.
    Вчера Элина во 2-ом сете сломала уверенно Петры, а относительно уверенно выиграла 3-й.
    -
    Заметно, что тренировки с Монфисом идут на пользу. Такой спарринг-партнер не у каждой девушки есть в WTA.
    Ссылка
    Sashamar
    online
      Sashamar, 24.04.2021 19:10
    +5
    Просто вчора Еліна зіграла більш важкий матч, ніж Еш. Барті з Плішковой зіграли фактично один сет, а Світоліна з Квітовой дійсно рубилися. От воно сьогодні й далося взнаки. А у війні нервів Барті не перемогти.
    Але якщо не зважати на результат... От дивишся Світоліна - Квітова, або Світоліна - Барті і в голові різні думки на кшталт тенісної суперліги з круговими рандами . Бо якщо порівнювати з тим, що паралельно коїлося в Стамбулі (і перший півфінал, і другий), це ж зовсім інший рівень.
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 24.04.2021 19:37
    +4
    Все рівно позитив.В зрівнянні з тім що було в грі з Барті в Майями,то нєбо і земля.І хай трохі не вистачило Єліні за Штутгарт можна ставіти великий плюс!Хай щастить в наступних турнірах!
    Ссылка
    Vladlen
    online
      Vladlen, 24.04.2021 18:57
    +4
    Да 33 ошибки это перебор, против топ теннисисток надо играть чище.
    Ссылка
    Vlad Ltava
      Vlad Ltava, 24.04.2021 18:50
    +4
    Бо победа была близка НО . На третий сет просто силенок не хватило , да и Барти сегодня 25 лет .
    Ссылка
    samird
      samird, 24.04.2021 20:06
    +3
    Был бы у Эли инстинкт убийцы, как у Барти - давно был бы и Шлем, и первый номер. Не хватает хладнокровия в решающие моменты в ключевых матчах. Когда надо просто сделать привычную работу и добрать подранка. Эля волнуется. Халеп смогла с этим справиться в итоге. Очень надеюсь, что и Свитолина тоже сможет. А в целом уровень игры сегодня был отличный. Я получил огромное удовольствие. Если бы не эти досадные ошибки в ключевых моментах! Эх!
    Ссылка
    pike1
    online
      pike1, 24.04.2021 19:07
    +2
    Жаль, последние два года как-то не хватает Элине совсем немного
    Ссылка
    SASHA 202 SPORT TENNIS AND BIATLON
    online
      SASHA 202 SPORT TENNIS AND BIATLON, 24.04.2021 18:53
    +2
    ВІДЕО МАТЧУ
    https://www.youtube.com/watch?v=f9hyxIAJ6Y8
    Ссылка
    AleksMih
      AleksMih, 24.04.2021 19:23
    +1
    Пока от струн летело с обеих сторон на корте был креативный атакующий игрок, загляденье. Как только под давлением Эшли в третьм форхенд превратился в тыкву только с одним надежным бэкхендом снова беготня. А улучшать ведь можно не только фор.
    Ссылка
    Вадім Рубік
      Вадім Рубік, 24.04.2021 19:11
    +1
    Шикарный матч, але от знову.. Не вистачило елементарної холоднокровності при подачі на матч. І справді це інша більш атакуюча Світоліна
    .. Тепер найнеулюбленіший Мадрид чекає..
    Ссылка
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