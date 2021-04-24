Свитолина проиграла первой ракетке мира на пути в финал турнира в Штутгарте

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) не смогла выйти в финал грунтового турнира WTA 500 в Штутгарте.



В матче 1/2 финала украинка, которая получила от организаторов четвертый номер посева, уступила лидеру мирового рейтинга австралийке Эшли Барти.



Штутгарт. Полуфинал

Элина Свитолина (Украина) – Эшли Барти (Австралия) – 6:4, 6:7(5), 2:6

Первый сет Свитолина провела практически идеально. Элина подавала на фантастическом уровне, вообще не давая шансов сопернице, во время розыгрышей действовала активно и смело. Барти начала не хуже, но в седьмом гейме у нее случился провал. Это позволило украинке зацепиться на приеме, выиграв гейм на больше-меньше. После этого до конца партии Эшли сумела выиграть лишь три розыгрыша.



Во второй партии австралийка повела 3:0 и долгое время лидировала с брейком. Но со счета 1:4 Элина начала оформлять еще один камбэк на этом турнире. Выиграв четыре гейма подряд, Свитолина вышла подавать на матч. К большому сожалению, на этот раз ничего не получилось. Завершилась партия на тай-брейке, где первый мини-брейк оформила украинка. Но после перехода Барти взяла четыре очка из пяти, сравняв счет в матче.



Судьба третьего сета решилась в третьем гейме. Элина отыграла тройной брейкпоинт, но в борьбе на больше-меньше все же уступила. До конца матча австралийка не давала шансов украинке на брейкпоинты, а в седьмом оформила еще один брейк.



Обидное поражение, ведь счастье было совсем близко. Элина достойно начала и могла завершать в двух партиях. Но стоит отдать должное Барти, как только появились шансы, она за них сразу же ухватилась. Поэтому остается только поздравить Эшли с 25-летием и пожелать удачи в финале.



Это была восьмая встреча теннисисток, Барти выиграла в третий раз.



В финале Эшли сразится с Ариной Соболенко из Беларуси (№7 WTA) или Симоной Халеп из Румынии (№3 WTA).

Свитолина сохранит пятую строчку мирового рейтинга.