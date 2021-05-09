Александр РЯБОКОНЬ: «Полностью провалили концовку чемпионата»

Главный тренер «Десны» Александр Рябоконь прокомментировал болезненное поражение черниговчан в матче против «Мариуполя» (1:4).

«Сложно сказать, что произошло. Было два разных тайма. В первом тайме полностью контролировали ситуацию, владели «территорией». А второй тайм полностью провалили. Сложно сказать, почему. В ситуации, когда мы должны были сыграть свою лучшую игру, мы провели худший матч. Полностью провалили, к сожалению, концовку чемпионата. В предыдущих двух играх на характере вырывали ничьи. Сегодня имели все шансы довести игру до победы, но провалили второй тайм. Даже не кого винить, кроме самого себя. То как команда выглядела во втором тайме, вина тренера. Тут двух мнений быть не может. Что произошло во втором тайме? Не могу сказать. Пропустили первый мяч, потом удаление, нелепый второй мяч.

Удаление Домбровского? Я еще не смотрел этот эпизод. Была простейшая ситуация. Не знаю. Был фол или не был. Со стороны, как мне показалось, этот эпизод не тянул на красную карточку».